台廠電子科技業在今年疫情攪局下營收表現仍一枝獨秀，其中半導體龍頭台積電領軍台股站上1萬3000點歷史新高，科技貴族荷包滿滿，更被開發商奉為「購屋大戶」，市調發現，位在中科大雅、北屯的新建案賞屋客中有高達3成比例為台積電員工。

根據《公開資訊觀測站》最新發佈的上市櫃企業薪資水平，台積電非主管職的年薪中位數為159萬元，為全台上市櫃公司中第17位高薪企業，全台20大高薪企業包括聯詠、鴻準、聯發科、原相、揚智等，其中唯有台積電設廠橫跨竹科、中科、南科，更被中部建商視為購屋大戶。

不動產經紀人蔡鴻霖透露，台積電高階主管職年薪上看千萬元，總價5000萬元以上至億元級的房產都在能力負擔內，科技業購屋喜歡自己做足功課，對建商品牌實力特別講究，價格並非第一考量，如寶輝、聯聚、陸府等都是科技人指名的建商品牌。

豪宅建商也垂涎科技人購屋能力，搶攻中科房市大餅，如寶輝、精銳都將在今年第3、第4季推出中科新案，已傳出有科技企業主準備購入置產，或作為主管宿舍。另外像是國聚、豐境也都有中科新案推出。

長期經營大雅房市的久樘開發指出，中科就業族群向來就是西屯、大雅、沙鹿、龍井等地的購屋主力，以目前剛進場的新案「久樘花園童畫」為例，規劃23~34坪2~3房，每坪開價24.6元，甫公開每周來客達30多組，來看房的客戶中約有一半是科技、電子業工程師，如台積電、友達、美光、矽品等知名大廠，其中台積電員工就佔了3成以上。

另外，同樣大受科技新貴歡迎的個案「坤悅雅樂」，規劃24~39坪2~3房，科技業來看屋的比例達5成以上，包括台積電、友達光電、綠點科技、矽品精密、台灣應材等大廠都有成交購入，為全案的購買主力，每週吸引15~20組來客，銷售迅速突破7成。

另一個深受科技人青睞的11期重劃區，指標建案總太集團永福「洲際W」，因位於漢神百貨首排，成為該案一大賣點，近期祭出「千元振興券折抵百萬購屋金」的限量優惠吸客，來客50組約有15組皆為科技業，已購客戶包括台積電、矽品、友達，看準區域發展潛力及生活機能搶進置產。

此外，位在崇德路五段的「順天豐華」，因基地位置接近矽品精密大豐廠，磁吸不少任職於矽品、與潭子、北屯的就業人口，比例將近10%，總戶數為205戶，產品規劃36~38坪，每坪開價28~31萬元，銷售已達8成。

(中時新聞網)