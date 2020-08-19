台塑集團旗下記憶體封測廠福懋科（8131）今（19）日受邀召開法說會，受惠新冠肺炎疫情帶動客戶對DRAM備貨需求，對上半年淡季營運帶來正面效應，稅後淨利7.31億元、年增達21.93％，每股盈餘（EPS）1.65元，雙創近9年同期高點。

福懋科2020年第二季營收23.87億元，季減7.24％、年增5.19％。毛利率19.53％、營益率17.38％，略低於首季19.87％、18.03％，優於去年同期17.68％、15.75％。因匯損拖累業外轉虧，稅後淨利3.44億元，季減11.23％、年增0.04％，每股盈餘0.78元。

累計福懋科上半年營收49.61億元、年增11.68％，毛利率19.71％、營益率18.08％，優於去年同期16.81％、14.89％。雖然匯損致使業外收益年減達93.84％，稅後淨利7.31億元、仍年增達21.93％，每股盈餘1.65元，雙創近9年同期高點。

福懋科發言人張憲正表示，疫情帶動遠距上班及教學、電子商務興起，使客戶對伺服器、PC、消費性電子DRAM需求提前拉貨儲備，帶動首季營運逆強。第二季整體價格相差不多，但因客戶庫存備貨完成，整體代工量較首季減少，使整體營運動能轉弱。

觀察福懋科上半年各部門概況，IC部門營收46.25億元、年增11.28％，營業利益7.87億元、年增達22.68％。模組部門營收3.35億元、年增17.46％，營業利益0.73億元、年增達50.44％。張憲正表示，主要為疫情備貨需求，對上半年營運帶來正面效益。

(時報資訊)