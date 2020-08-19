德國主管機關周三宣布，部分德國居民可能在明年初接種新冠狀病毒疫苖。截至目前為止，因這個新型病毒造成的嚴重急性呼吸道疾病已經在全球造成近80萬人死亡，並重創全球經濟。

全球已有數家製藥公司正在進行數萬人參與的後期人體臨床實驗，其中部分公司預期在今年底以前，就能知道其開發的新冠肺炎疫苖是否有效與安全。

德國聯邦衛生部轄下的疫苖主管機關保羅．艾里希研究所（Paul Ehrlich Institut）負責人Klaus Cichutek周三表示，第一階段與第二階段的實驗數據顯示部分疫苖對新冠狀病毒產生免疫反應。如果第三階段試驗顯示這些疫苖是有效且安全的，明年初可能有條件批准第一批疫苖，屆時依據疫苗接種常設委員會規定的優先順序，將進行首批接種。

近幾周來德國的疫情再度升高，根據德國疾病控制及預防機構羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）周三公布的數據，新冠肺炎確診病例單日新增1,510人，累計達到22萬6,914人。

(時報資訊)