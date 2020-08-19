配合NCC上月訂定「OTT TV專法」後，經濟部跟進封殺，預計9月3日公告實施起，愛奇藝、騰訊We TV將不能從事會員服務，等同無法在台服務。NCC發言人翁柏宗今日表示，愛奇藝的內容本來就在香港，「沒有下架、沒有封網」，在台灣也不用翻牆看愛奇藝、「都可以看」，但就是視為境外消費。

翁柏宗表示，NCC訂定OTT TV專法，是為了產業發展，不僅限於愛奇藝題，且有線電視系統業者要求拉齊管制，有需要去要求，不是為了愛奇藝，

翁柏宗表示，經濟部公告的視訊串流業務禁止陸資，沒有平台下架的問題，愛奇藝的內容本來就在香港，「沒有下架、沒有封網」，台灣不用翻牆，還是可以看，等於民眾直接透過網際網路去連結愛奇藝的伺服器，未來就視同境外消費。

翁柏宗強調，基於雙方互惠原則，台灣的OTT TV業者不能去大陸，大陸也不能來，因為這是兩岸人民關係條例規定，公告日期確定之後，NCC會函文給電信業、ISP及資訊服務業者，不能違反經濟部公告事項，從事OTT-TV代理或協助相關事宜。

為防杜愛奇藝、騰訊以迂迴方式在台經營，行政院日前院跨部會會商，先是由NCC擔任OTT-TV的中央目的事業主管機關，經濟部再依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條第2項規定，昨日預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣地區的人民、法人、其他機構，代理、經銷大陸OTT -TV商業服務。

北京愛奇藝科技曾於2016年來台投資設立子公司，但是經濟部以規劃經營的網際網路視聽服務（OTT-TV）業務，並不是開放給大陸地區人民或公司投資項目給予打回票。其後愛奇藝繞道香港在台由歐銻銻娛樂代理，大陸騰訊旗下影音平台WeTV也仿效，透過香港子公司在台灣上架APP招募收費會員。

(中時 )