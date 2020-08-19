美中情勢緊張，馬英九基金會認為民進黨政府已旗幟鮮明地選邊站隊美方，但臺美實質關係並未有突破，由於對外政策失衡，臺灣已經不安全，目前甚至可能是數十年來最危險的時刻。為此，基金會8月22 日將舉辦「國家不安全」研討會，邀前國安會祕書長蘇起專題演講，並舉辦「對外關係、國防與經濟」等3個主題論壇，盼為國家尋覓正確的方向與避險之道，讓臺灣「轉危為安」。

前總統府副祕書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，兩岸隔海分治 70年，從兵戎相見到和平對話，馬英九政府執政期間，兩岸展開各項交流，簽署23項協議，包括兩岸最高領導人也在新加坡會面（「馬習會」），臺海情勢歷經史上最和平、繁榮的景況。

然而，勢隨人轉，榮景不再。共軍軍機繞臺、對臺軍演，「國際危機組織」（ICG）將臺灣海峽列為「政治及安全情況重大惡化」地區，臺海已經被國際認證「不安全」。西太平洋烏雲密布，加上美中兩大強權掀起的「修昔底德陷阱」方興未艾，從貿易戰開打，一路到關閉總領事館的外交戰，甚至在南海幾近短兵相接，在美國總統大選前必然升高鬥爭態勢，甚至有擦槍走火造成軍事局部衝突的可能。

他說，民進黨政府已旗幟鮮明地選邊站隊美方，但臺美實質關係並未有突破。美官員訪臺層級並未超越過去；臺美貿易投資架構協議（ TIFA）3年未開會，美國貿易代表署還反對重啟談判；對於臺灣參與世界衛生大會（WHA），美方也不願意參與連署。我們的疑問是，如果臺灣一旦有事，美國真能成為我們的依恃嗎？

蕭旭岑說，臺灣在對外關係、國防與經濟三方面都遭遇嚴峻挑戰。有鑑於此，馬英九基金會將於8月22日假臺北市議會地下一樓禮堂舉辦「國家不安全研討會：臺灣如何轉危為安」研討會，針對臺灣的危機，探討化解之道。邀請前國安會祕書長、臺北論壇基金會董事長蘇起發表專題演講，分析臺海當前最真實的情況，並提出宏觀的見解與建議。

隨後研討會將展開三場主題論壇。「對外安全」論壇由總統府前祕書長楊進添主持，文化大學社會科學院院長趙建民、淡江大學國際事務與戰略研究所教授何思因、政治大學外交系副教授黃奎博與談，將深入探討兩岸關係、美中臺關係、中華民國的處境等議題。

「國防安全」論壇由國家安全會議前祕書長高華柱主持，國家安全局前局長蔡得勝、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、中華戰略前瞻協會研究員揭仲與談，將就臺海安全風險、區域軍事危機、國防體制與資源分配等議題提出省思。

「經濟安全」論壇由行政院前副院長杜紫軍主持，經濟部前部長尹啟銘、政治大學經濟系教授林祖嘉、中央大學榮譽教授單驥與談，將就 ECFA十周年的成績、臺灣加入區域整合之機會、臺灣的財經現況等議題進行分析。

最後的圓桌論壇則由前總統馬英九主持，邀請長風基金會董事長江宜樺、淡江大學陸研所榮譽教授趙春山、政治大學法律學系副教授廖元豪、資深媒體人張慧英與談，並由馬前總統為研討會綜整與總結。

蕭旭岑表示，美中緊張，風雷隱隱，夾在兩大強權間的臺灣，正面臨被捲進衝突漩渦的危機，我們的國家已經不安全，絕非危言聳聽。即使各方不一定有發動戰爭的意圖，但隨著不斷拉高軍事態勢與對立，發生意外及誤判的情況必然增加，臺灣的安全的風險也會提高。

蕭旭岑強調，目前可能是數十年來臺灣最危險的時刻，但有危機就能有轉機，馬英九基金會期望，這次的研討會能為國家尋覓正確的方向與避險之道，讓臺灣「轉危為安」。

(中時 )