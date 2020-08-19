蔡政府拿防疫當抗中，大批新婚陸配、陸配之子「小明」與陸生新舊生回不來，成功爭取「武漢包機」返台的台商徐正文，21日上午將召開記者會，率領新婚陸配、「小明」表達現況，並向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌喊話，盼趕緊開放相關大陸人士來台。

徐正文表示，往常年均6000名新婚陸配來台，但新冠肺炎疫情爆發後，目前僅600名新婚陸配成功申請團聚入台，目前尚有2000多對兩岸婚配的大陸伴侶，無法來台與親友相聚。

徐正文提到，不只新婚陸配來台被下禁令，另還有陸配之子「小明」2000人，以及5000多名大批陸生新舊生仍被阻絕在外；並且，讓人無法接受的是，政府的防疫戰略根本是「逢中必反」，大陸以外的其他國家配偶、境外生，甚至外勞都可來台，具備大陸身分者，則是全被擋在國門之外，諸如此類人倫之情被拆散、學權受戕害的案例，近來不斷傳出，處境令人同情。

徐正文指出，基於人道關懷，再度站出來呼籲政府，儘速放行新婚陸配返台，不要再讓新婚伴侶在即將到來的情人節期間，只能當牛郎織女，隔著台灣海峽遙望與思念彼此；另也呼籲放行「小明」與陸生來台，與父母家人相聚，並順利接受高等教育。

「我們企盼政府能秉持著結好緣的心，不要拆散夫妻和家庭」，徐正文強調，但若社會各界對疫情有所膽心，建議可比照湖北包機上海模式，將班機旅客集中隔離，協助需要的同胞，順利返回台灣。

徐正文說，近來接獲不少新婚陸配的陳情案，因此決定召開記者會，並於會中呈現陸配、「小明」與陸生所拍攝的影片，以及將發給蔡總統和蘇院長的陳情信；新婚團聚陸配夫妻檔也會在現場透過網路視訊，表達對彼此的思念，還有想對政府說的話。

(旺報 )