台北捷運GO APP推出全新服務「美食上線」，8／20~8／31除加入會員可參加多家台北米其林、排隊美食名店抽獎免費吃，還有與GOMAJI、台北文華東方酒店文華餅房等品牌的獨家好康優惠，人氣女神GEmma吳映潔（鬼鬼）擔任推廣大使，鬼鬼笑說：「就像是我的新歌《GO》，邀請大家下載台北捷運GO APP，一起GO美食！GO好康！GO方便！GO！GO！GO！」

鬼鬼是美食愛好者，礙於藝人身分，若有好吃的美食，大多情商朋友幫忙排隊，她最近愛上信義區附近的奶酥醬，只是排了2次只買回吐司，讓她有點惋惜，她說，台北捷運GO APP提供很多美食優惠，真的很方便，她最愛夜市的地瓜球、QQ球，多吃也不怕胖的她，靠運動保持體態，維持一周至少2-3天運動，包括肌力訓練、有氧運動等。

鬼鬼高中時期都搭捷運通勤，她說，當時幾乎每天都從民權西路到明德站，好處是不用換線，僅需轉公車。她搭捷運不變裝，頂多就是戴口罩，很少被粉絲認出，因為她都會刻意不跟旁人對到眼，戴耳機聽音樂，活在自己世界裡，若真有粉絲打招呼，也就自然面對。

鬼鬼認為，臺北捷運很乾淨、路線簡單易懂，疫情期間，她趁著空檔上課、運動，學習跳舞、英文等，解封後工作滿檔，除了剛發行數位單曲〈GO〉，她將與阿喜、藍鈞天、陳大天、朱德剛、大文等人合作演出舞台劇《莎姆雷特》，預計9月份發行個人專輯《GX》。

(中時 )