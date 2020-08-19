中華開發金控19日舉辦第二季法人說明會。開發金控2020年第二季自結稅後獲利35.24億元，上半年累計獲利30.36億元，另整體獲利受疫情之影響已逐步趨緩，開發金控七月份自結稅後獲利22.63億元，為今年度單月新高；累計前七月稅後獲利53.00億元；每股盈餘0.36元。開發金控表示，全面將ESG議題納入投資分析及決策過程，預計將帶動新一波業務成長動能。

上半年獲利貢獻最高的子公司為中國人壽，係因疫情趨緩及商品策略奏效，上半年稅後淨利80.0億元，創下歷史同期新高，其中開發金控認列22.1億元，未來將持續聚焦推動高價值產品，以提升新契約價值利潤率。

凱基銀行的核心收益維持穩健成長，上半年稅後淨利17.9億元，核心淨收益穩健維持5%年成長，金融市場淨收益也由第一季虧損轉為第二季的盈餘。將持續優化存款結構，以降低資金成本；同時因應市場降息，調整訂價與授信結構，以穩定收益。凱基銀行的資本結構健全，資產品質亦相當穩健。

凱基證券由於經紀業務收入及投資收益的提升，第二季也已轉虧為盈，上半年獲利24.1億元，無論台灣或海外據點，第二季都已恢復獲利動能。除了加強風險控管，凱基證券也持續推動國際化，並掌握長線佈局契機。截至2020年7月底，凱基投信資產管理規模為新台幣1,823億元，境內公募基金業界排名第7。

中華開發資本第二季仍受到部分國際投資部位按市值估價變動的影響，上半年虧損14.62億元，惟多是未實現的評價損失。中華開發資本因應開發金控的資本規劃，持續活化自有資產，第二季底資產管理規模達369億元。

開發金控致力業務發展之際，自許為責任投資的領頭羊，2020 年榮獲第六屆上市上櫃公司治理評鑑Top 5％；開發金控與中國人壽連續三年獲選倫敦富時社會責任指數 (FTSE4Good Emerging Market Index) 及臺灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index) 成分股。中華開發資本和中國人壽積極響應聯合國國際倡議責任投資原則(UN PRI)領先制定責任投資政策，皆符合證交所近期(2020年8月10日)修訂的「機構投資人盡職治理守則」(Stewardship Principles)。開發金控全面將ESG議題納入投資分析及決策過程，期能發揮公司之影響力，協助企業關注進而善盡企業社會責任，建構環境、社會、公司治理三贏且具高獲利潛力的投資組合。

(工商 )