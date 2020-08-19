德化工大廠巴斯夫宣告加碼投資高雄廠，新設紫外線吸收劑新產線，此項投資可使Uvinul A Plus 的全球產量增加一倍，以滿足亞太市場對高效與安全紫外線吸收劑成長的需求，預計2022年中啟用。

巴斯夫長期耕耘全球個人護理化學品市場領導領域；規劃在高雄廠現有紫外線吸收劑產能基礎上新增生產線，生產紫外線 A （UVA） 防曬原料Uvinul A Plus，可用於各種防曬和護膚配方亞洲生產。目前在德國總部路德維希港生產Uvinul A Plus，並在高雄廠生產其他紫外線吸收劑。

巴斯夫是全球首家將紫外線吸收劑商業化的公司，提供包括防曬配方在內的全套解決方案，以改善皮膚日常護理。目前在高雄廠生產高效、廣譜且具市場競爭力的紫外線吸收劑 Tinosorb S，未來加上Uvinul A Plus的產線，可進一步提高產品組合在亞太區生產的能力。

巴斯夫護理化學品全球總裁 Ralph Schweens 指出，由於消費者意識到紫外線防護對皮膚健康的重要性，全球對高效和安全的紫外線吸收劑需求將持續增加。我們在高雄廠投資Uvinul A Plus 生產線，反映了客戶對高品質紫外線吸收劑不斷成長的需求，並展現巴斯夫對亞太區的承諾。

Uvinul A Plus 是目前市面上少數具有良好光穩定性的UVA吸收劑之一，能可靠地濾除陽光中有害的UVA，提供出色的保護效果，防止自由基產生和皮膚損傷。這種油溶性顆粒提供了優異的配方靈活度，不含防腐劑，且在低濃度下可達到高防曬效率，是抗老化、長效防曬和護膚產品的理想選擇。

巴斯夫全球約117,000名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大業務領域：2019年全球銷售額約590億歐元。其中，巴斯夫護理化學品事業群為美妝、洗滌劑和清潔劑產業的全球領先供應商。

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