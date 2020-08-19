新冠肺炎疫情和緩，全台最大智慧製造實體展—亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今（19）日起假南港展覽一、二館登場。副總統賴清德受邀出席開幕式致詞表示，以機殼大廠可成出售泰州廠給大陸藍思，轉型為5G、AI人工智慧及機器人為例，希望企業佔對產業別，將台灣打造為智慧王國。

台灣智慧自動化與機器人協會主辦2020台灣機器人與智慧自動化展、台北國際自動化工業大展，今日如期舉行。因應工業4.0趨勢，與台北國際物流暨物聯網展、3D列印暨積層製造設備展、台北國際模具暨模具製造設備展，台北國際流體傳動與智能控制展、台北國際數位化機械要素展、台北國際冷鏈科技展攜手，總計八個展以亞洲工業4.0暨亞洲製造系列展為題，今日上午共同舉行開幕式，成為今年台灣最大實體展，副總統賴清德受邀出席開幕式。

賴清德表示，業界支持政府，政府也支持業界，積極推動各項政策，投入150億元發展智慧機械化，目前看到成果，2017年起，連續三年台灣智慧機械產值破兆元，是政府與業界共同努力結果。現在是最壞的時代，也是最好的時代，時代出現轉折、地緣政治產生變化，美中貿易衝突及武漢肺炎疫情，帶動產業鏈重組。希望企業選對的戰略位置，將打造台灣成為智慧國家。

上銀集團總裁卓永財表示，梅克爾推動工業4.0達10多年，現在演變成社會4.0，亞洲工業4.0暨智慧製造系統展是今年全台最大實體展。映證工業4.0的重要，未來要軟硬兼施，產業升級，智慧製造是未來趨勢。疫情過後，將朝向智慧製造、智慧自動化發展。今年參展的應用軟體廠商明顯增加，應用軟體可應用在邊緣運算、雲端及大數據。智慧自動化、機器人是智慧製造兩大核心。

台灣智慧自動化與機器人協會主辦2020台灣機器人與智慧自動化展、台北國際自動化工業大展19日登場，今年計有台達電、上銀、東元、達明、研華、氣立、全球傳動、直得、所羅門、盟立及達明等753家廠商參展，使用2,800個攤位，以智慧製造及智慧服務為主軸，還闢防疫專區，展出東元、新光保全等公司展出的防疫機器人等產品。

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