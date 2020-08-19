中央流行疫情指揮中心19日公布新規定，需要居家檢疫者，都必須入住防疫旅館。北市府發言人陳智菡表示，市府將持續擴充防疫旅館量能，也會依原定計畫，於21日公布「非防疫旅館接待居家檢疫者」旅宿業者名單，並在28日開罰，嚴堵防疫破口。

陳智菡說，市府感謝指揮中心在經過多次溝通後，終於願意聽取地方意見、從善如流，對居檢者與一般旅客混居的防疫破口做出防堵，市府對於防疫旅館的申請與營運規範，都已制定出標準作業程序，目前也收到許多旅館的轉型申請。

(中時 )