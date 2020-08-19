北市擴充防疫旅館 28日起開罰違規業者 15:152020/08/19 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市府發言人陳智菡。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心19日公布新規定，需要居家檢疫者，都必須入住防疫旅館。北市府發言人陳智菡表示，市府將持續擴充防疫旅館量能，也會依原定計畫，於21日公布「非防疫旅館接待居家檢疫者」旅宿業者名單，並在28日開罰，嚴堵防疫破口。 陳智菡說，市府感謝指揮中心在經過多次溝通後，終於願意聽取地方意見、從善如流，對居檢者與一般旅客混居的防疫破口做出防堵，市府對於防疫旅館的申請與營運規範，都已制定出標準作業程序，目前也收到許多旅館的轉型申請。 (中時 ) #防疫 #旅館 #防疫旅館 #市府 #中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 新竹城隍廟新廣場 嚴禁違停 04:102020/08/19 地方新聞 未禮讓行人 桃園上半年車禍釀8死 04:102020/08/19 地方新聞 違反居家檢疫雲林5人被罰10萬元 2人不繳被送強制執行 13:202020/08/19 社會 藍籲政府擴充防疫旅館 反對讓一般旅館收檢疫旅客 11:332020/08/19 政治 覓嘸防疫旅館 北部境外生遠送台南安置 14:162020/08/19 生活 彰化衛生局遭政風處調查 藍委砲轟衛福部成地方政府防疫阻力 13:492020/08/19 政治 詐團專挑孕轉手 狂提2000萬 04:102020/08/19 社會新聞 中央擬開放一般旅館收防疫客 侯友宜：兩者不能混居 10:552020/08/19 政治 亞洲工業4.0 暨 智造展 南港登場 04:102020/08/19 產業特刊 牛結節疹疫苗施打完畢 農委會頒獎致謝疫苗注射隊 12:352020/08/19 生活 生活熱門新聞 派政風查彰化衛生局 陳時中揭原因：怕噴政治口水 - 生活 新颱風恐生成 周六逼近台灣！專家指一關鍵 - 生活 美返台少年無症狀卻突採檢確診 陳時中要查多事的衛生局 - 生活 豪華旅行社不敵疫情 利百加歇業、加利利裁員 - 生活 台灣輸出病例至上海、越南、寮國 3人身份曝光 多在北部活動 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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