時節進入農曆七月，進入民間傳統祭祀祖先、普渡兄弟的熱季，同時為了促進國內經濟消費，新竹市養雞協會將於22日起連續兩周的六、日，在假日花市舉辦國產土雞優惠促銷及免費品嘗活動，以近5折的瘋狂低價，每天提供1000隻土雞供民眾搶購，售完為止。

新竹市養雞協會理事長蘇永勝表示，新冠肺炎疫情影響台灣的經濟，無形加重每個家庭生活負擔，養雞協會特別趕在中元普渡前，爭取農委會、中央畜產會補助經費舉辦優惠促銷。

今年全國推出類似促銷活動20場，在新竹市假日花市「農特產直銷中心」活動，是新竹地區唯一場次。

蘇永勝說，為了讓新竹地區的民眾體會到促銷特賣的有感好康，養雞協會加碼買12隻送1隻。另外，除了現場採購外，養雞協會也接受社區、社團團購（20隻以上），連絡電話：0933980328，蘇永勝。

蘇永勝表示，國產土雞特惠促銷活動會場每天提供1000隻土雞，淨重3.5台斤以上的每隻售價250元，淨重4台斤以上的每隻售價300元，每天7點開賣、售完為止，價格已接近市場零售價的一半。另，會場也提供甘蔗雞免費品嘗活動，與100隻甘蔗雞優惠促銷。

(中時 )