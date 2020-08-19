財團法人法律扶助基金會新竹分會喬遷、原住民族法律服務中心西部辦公室19日同步落成，舉辦落成啟用揭牌典禮。（莊旻靜攝）

財團法人法律扶助基金會新竹分會喬遷、原住民族法律服務中心西部辦公室19日同步落成，舉辦落成啟用揭牌典禮。（莊旻靜攝）

財團法人法律扶助基金會新竹分會搬新家了！由於原有空間不足，新竹法扶自新竹市喬遷至原新竹地方法院竹北簡易庭，19日落成啟用揭牌，原住民族法律服務中心西部辦公室也同步落成，將服務台灣西半部的原住民。

法扶會新竹分會長陳恩民表示，新竹法扶成立超過15年，起初第1年服務案件量僅306件，如今每年派任律師扶助案件包含委託專案、檢警陪同偵訊案件已超過2200件，分會也在新竹地區每年提供約2800件的法律諮詢服務，成為在地民眾尋求解決法律問題的重要機構。

隨著受扶助民眾、志工人數增加，原有的辦公室空間不足，陳恩民也說，感謝新竹地方法院提供空間、新竹縣政府協助等，會所搬遷至竹北，法扶仍會與新竹地方法院合作，在新竹簡易庭派駐法扶律師，維持每周2次的法律諮詢。

新竹地院院長周煙平出席揭牌，他說，有人說不能祝賀法扶生意興隆，但他認為法扶的業務好，代表民眾對於法律的諮詢，懂得找到門道、解決的方法。

原住民族法律服務中心西部辦公室同日揭牌，法扶會原住民法律服務中心主委蔡志偉表示，台灣的原住民族有將近56萬人，每年與原住民相關案件就有1萬以上，相當於每50人就有1人有法律案件，2018年在花蓮成立原住民族法律服務中心，如今到西部拓點，期望能服務更多原住民解決法律上的困難。

出席者還包含法律扶助基金會董事長范光群、新竹分會創會長羅秉成、現代婦女基金會等單位均出席，見證新竹法扶喬遷、原住民族法律服務中心西部辦公室進駐之喜。

(中時 )