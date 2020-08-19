一名從事保險業的25歲張姓女子在臉書「爆怨公社」貼文，指今（19）日凌晨欲騎車從新北永和騎回北市內湖住處，途中因有蟑螂爬到她的大腿上，她低頭想把蟑螂撥掉，結果撞上派出所前的3輛警用機車，還好人沒事，只能怪悠哉的「小強」，還有自己太奇葩。

永和警分局表示，19日凌晨1時許，張女騎車行經永和區永利路中正橋派出所前，疑因驚見左大腿有蟑螂爬動，未注意車前狀況，不慎撞倒警用停車格內停放的3輛警用機車，導致車殼損壞，張女右膝蓋擦傷，交通分隊已依規定受理。

(中時 )