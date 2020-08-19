正妹騎車小強突然爬上大腿 她大喊急撥連撞3警車 15:282020/08/19 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張姓女子為驅趕蟑螂撞倒警車。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名從事保險業的25歲張姓女子在臉書「爆怨公社」貼文，指今（19）日凌晨欲騎車從新北永和騎回北市內湖住處，途中因有蟑螂爬到她的大腿上，她低頭想把蟑螂撥掉，結果撞上派出所前的3輛警用機車，還好人沒事，只能怪悠哉的「小強」，還有自己太奇葩。 永和警分局表示，19日凌晨1時許，張女騎車行經永和區永利路中正橋派出所前，疑因驚見左大腿有蟑螂爬動，未注意車前狀況，不慎撞倒警用停車格內停放的3輛警用機車，導致車殼損壞，張女右膝蓋擦傷，交通分隊已依規定受理。 (中時 ) #永和 #蟑螂 #凌晨 #騎車 #派出所 也許您會感興趣 推薦閱讀 左右彎搞烏龍 警車擦撞機車 18:342020/08/18 社會 清純妹酒店上班變狐狸精 勒索暈船男客八大行業怒通緝 09:592020/08/19 社會 181cm排球正妹超激短褲 邪惡視角洩「神級長腿」 00:292020/08/19 星光 20年兄弟情1／王大陸強忍母喪 祝壽柯震東老爸 07:542020/08/19 娛樂 雞排妹「試摸影片」曝光 羞喊：這就是男生摸我的感覺 11:362020/08/19 娛樂 正妹家教中場休息書房大戰人夫 正宮錄影提告遭反擊 08:582020/08/19 社會 陳時中令政風查彰化衛生局 蔡正元開轟 09:112020/08/19 政治 圓仔妹命名決選 珍珠麻糬上榜 04:102020/08/18 地方新聞 經理人看美股 牛氣正旺 04:102020/08/19 全球財經 鬼門開看電影別坐「陀地位」 恐怖傳說揭密 12:112020/08/19 搜奇 社會熱門新聞 視訊會議慘變活春宮 7議員直擊活塞運動 還得探討學生食物 - 社會 他跟人妻進廁所上演四腳獸 超商店員目睹2人邊走邊拉褲 - 社會 關起來當性奴 美女主管泣訴遭男教授騙財騙色 科大與教授回應了 - 社會 清純妹酒店上班變狐狸精 勒索暈船男客八大行業怒通緝 - 社會 正妹家教中場休息書房大戰人夫 正宮錄影提告遭反擊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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