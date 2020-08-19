蒼狼慈善功德會台南分會以慈善為名，私下經營高利貸及暴力討債，19日遭警方破獲。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

若被害人欠款不還，集團還會押人毒打凌虐，甚至用香菸、燒紅木炭趟人，手段凶殘。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市警方破獲一暴力討債集團，該集團以「蒼狼慈善功德會台南分會」為名，卻以放高利貸為業，重利層層相疊，有人借10萬竟要還100多萬，若無力償還還被成員脅迫，禁錮毒打凌虐，逼家人吐錢還債，有人被逼到差點走上絕路、精神失常，犯嫌行徑囂張，警方經5個月蒐證，19日清晨兵分多路，帶回李姓主嫌為首共9名成員，全案依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由及毀損、重利等罪嫌送辦。

日前南市七股區有民眾因向地下錢莊借貸未還，遭到不明人士「侵門踏戶」噴漆、灑冥紙，還搗毀家具及監視器，佳里警分局循線偵辦，發現該集團惡行重大，報請檢方指揮，聯合刑事局南部打擊犯罪中心組成專案小組，擴大追查。

警方調查，32歲綽號「阿炮」的李姓主嫌，在南市東區成立據點，以「蒼狼慈善功德會台南分會」為名，疑似是竹聯幫的外圍組織，吸收成員，以「狼」字為幫徽，長期經營地下錢莊放款高利貸，暴力討債手段凶殘。

據了解，民眾借款時被逼迫簽下數倍金額本票，雖約定好每月支付，但利息計算全由該集團說了算，層層相疊，借了10萬卻要還百萬元，也強押被害人，毒打不說還用燒紅木炭、香菸燙，綁上狗鏈、逼穿女裝、喝尿等手段凌虐，有被害人因此精神失常，還傳向家屬威脅，相當可惡。

經專案小組數月蒐證，掌握李嫌及成員諸多不法事證，19日清晨會同南市刑大、新營、新化、學甲、玉井、第二、六分局等警力計60人兵分多路，將還在睡夢中的9人一網打盡。

現場共查扣空氣長槍5把、空氣短槍7把、球棒、刀械、本票、借據及新台幣20萬元等證物，偵訊時部分成員不知悔改，面對證據還想避重就輕，警方訊後將依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及毀損、重利等罪嫌移送臺南地檢署法辦，警方也呼籲更多被害人勇於出面說明案情。

(中時 )