新竹一名林姓男子2016年接受胞妹之託，幫忙到車站接送一名領有中度智障手冊的人妻小美（化名），不料2人在超商擁吻後，林男跟隨小美進廁所上演四腳獸，完事後林男未依約接送小美就離去，獨留小美在超商裡枯等到隔日凌晨，才由林男的胞妹男友送回家，小美回家後把遲遲返家的經過告訴丈夫，老公聽後氣的報警提告。

林男挨告後否認小美便宜，辯稱發生性關係之前有問過小美，因為對方同意才會跟著進廁所。但據「三立」報導，小美警詢時表示，林男跟她進超商廁所，說想要與她發生性行為，當時有說「不要」、「我是有先生的人，請林男放尊重一點」，但林男卻把門關上，接著就脫下她的褲子， 要她躺在地上，當時因為害怕，不敢大聲求救。

超商店員在警訊時表示，當天有客人告訴他一名男客人，跟著一名女客人走進廁所，後來看到2人邊走邊拉褲子走出來，而進廁所之前林男與小美在一起有擁抱、親吻，出廁所後還坐在休息區聊天。

法官認為，小美能獨自一人前往新竹，又生過子，應具有生活自理能力與了解性行為的意思，不能因心智缺陷就認定她無力抗拒，因此判決林男無罪。

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(中時新聞網)