針對近期特斯拉與拼多多之間的爭議，陸媒報導，特斯拉全球副總裁、大中華區負責人朱曉彤17日晚間曾在內部作出指示，稱此事越演越烈，破壞了特斯拉的直營模式與價格體系，沒有人能獨善其身，強調「每個人都得行動起來」。

騰訊新聞報導，朱曉彤表示，特斯拉沒有龐大的公關部門和預算費用，官方的聲音需要每個人去傳播。必須全員行動起來，轉發朋友圈、參與留言並舉報不實資訊。

特斯拉與拼多多的爭議源於7月20日，當時拼多多平台商家「宜買車」推出「人民幣（下同）25.18萬元團購特斯拉Model 3」的活動，參與活動車輛5輛。參與活動的2019款標準續航後驅升級版黑色車款，在特斯拉官網補貼後售價為27.16萬元。

近日，自稱為杭州的購車者聲稱，在領車時被拒，特斯拉以這批消費者涉嫌違反禁止轉賣條款為由，拒絕交車。隨後拼多多否認存在轉賣行為，並指特斯拉店大欺客。

拼多多於8月18日晚間公開表示，在宜買車與拼多多的協助下，此前被特斯拉拒絕交付並取消訂單的團購車主，成功領車，並已為車輛保險。該用戶隨後也向媒體確認當日晚間已領車並保車險。不過購車所使用的帳戶為家人帳戶。

特斯拉於8月19日上午公開回應稱，在武漢車主交付的報導中，使用的拖車、簽字文件以及交付操作流程，均不符合特斯拉的交付規範，非特斯拉正常作業程序。

特斯拉還指出，對於這種透過自導自演製造新聞，惡意誤導輿論的做法表示強烈譴責，並奉勸相關方遵守基本的商業道德底線，停止為了自身利益玩弄公眾輿論和消費大眾情緒。

(工商 )