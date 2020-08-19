出境才確診 張上淳：高度懷疑都是偽陽性 15:222020/08/19 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 專家諮詢小組召集人張上淳回應，多起出境台灣後遭驗出陽性的案例，高度懷疑都是偽陽性。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 專家諮詢小組召集人張上淳表示，從台灣出發離境後到其他國家被檢出的個案，目前有幾個我們是高度懷疑他的檢驗真實性，其中包含日籍女學生，一開始PCR核酸檢測的CT值非常高，但抗體都是陰性，我們懷疑是偽陽性；泰籍移工的CT值同樣偏高，但第二次卻無法判定，因此我們也是高度懷疑；包括香港的台女，也是陽性幾次後又變陰性，另外還有好幾例都應該說不在我們自己手上驗出，但我們都存疑，至於比利時工程師個案，相信我們驗出也是在很尾端的地方，確實是很早就感染。 (中時 ) #懷疑 #驗出 #張上淳 #偽陽性 #個案 也許您會感興趣 推薦閱讀 抓包老公激戰嫩家教 正宮卻慘挨告崩潰 律師反點出關鍵助攻 09:192020/08/19 娛樂 彰化4月起就採精準篩檢 葉彥伯：中央從沒規定無症狀不能採檢 14:262020/08/19 生活 台灣輸出頻頻確診 網友忍不住逆時中：越想越不對勁 09:132020/08/19 政治 離台確診爆不停 上海通報1個案探親返陸染疫 09:022020/08/19 生活 寄生國寶3／罹癌被小三丟包 叱吒藝術界大師連醫藥費都付不出 08:222020/08/19 社會 彰化縣揪確診 陳時中竟下令政風調查 04:102020/08/19 政治要聞 疫情中心令政風查辦彰化 國民黨轟：見笑轉生氣 10:532020/08/19 政治 「不做沒錯」彰化基層哭了 醫界：陽性無症狀需中央地方攜手 14:042020/08/19 生活 又見派系惡鬥 04:102020/08/19 時論廣場 《國際社會》南韓確診數連一周飆升至三位數 首爾圈陷入危機 10:172020/08/19 財經 生活熱門新聞 派政風查彰化衛生局 陳時中揭原因：怕噴政治口水 - 生活 新颱風恐生成 周六逼近台灣！專家指一關鍵 - 生活 美返台少年無症狀卻突採檢確診 陳時中要查多事的衛生局 - 生活 豪華旅行社不敵疫情 利百加歇業、加利利裁員 - 生活 台灣輸出病例至上海、越南、寮國 3人身份曝光 多在北部活動 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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