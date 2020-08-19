專家諮詢小組召集人張上淳表示，從台灣出發離境後到其他國家被檢出的個案，目前有幾個我們是高度懷疑他的檢驗真實性，其中包含日籍女學生，一開始PCR核酸檢測的CT值非常高，但抗體都是陰性，我們懷疑是偽陽性；泰籍移工的CT值同樣偏高，但第二次卻無法判定，因此我們也是高度懷疑；包括香港的台女，也是陽性幾次後又變陰性，另外還有好幾例都應該說不在我們自己手上驗出，但我們都存疑，至於比利時工程師個案，相信我們驗出也是在很尾端的地方，確實是很早就感染。

(中時 )