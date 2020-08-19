媒體報導，台北捷運聯開案疑似圖利廠商，時任副市長的現任監察委員陳景峻遭送辦。廉政署今天指出，並沒有案件承辦中，陳景峻也非立案偵查對象。

媒體報導，台北捷運信義安和站聯開案，建商在前台北市長郝龍斌任內已簽署切結書，表示願負責開闢周邊道路，但2016年柯市府卻解除建商開路義務，遭議員質疑有圖利建商之嫌。柯文哲今年初將全案依背信罪嫌移送政風處，函報廉政署偵辦，連時任副市長、現任監委陳景峻也被送辦。

廉政署官員指出，台北巿政府政風人員是將台北捷運聯開案陳報台北地檢署，台北地檢署立案指揮廉政署查證，犯罪嫌疑人中並沒有陳景峻，廉政署月初已調查完成回報北檢，目前署內沒有案件，且基於偵查不公開原則，不便說明查證內容。

台北地檢署則表示，北巿政風陳報事件，確實有立「他」字案調查，但與媒體報導內容並不一致，詳細內容，基於偵查不公開原則，不便說明。

檢方人士指出，地檢署針對犯罪事實與行為人其中之一不明確時，或兩者都不明確時，就分為「他」字案，至於「偵」字案階段，被告與犯罪事實兩者均很明確，但即使被列為偵字案的被告，也不見得構成犯罪、會被起訴。

(中時新聞網)