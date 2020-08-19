65年次出生的唐江雲年輕時赴大陸工作，但因操勞過度、健康發生警訊，因而轉念「從事健康相關工作」，因此至大陸按摩學院學習多年出師，回到台灣想要創業，但卻不知如何選擇創業地點、行銷，「最慘一天營業額不到500元」，連自己都養不起。

唐江雲回憶，因為金錢因原，第一個創業地點選在「二樓」，但「想上去二樓的卻往往不是要正常的按摩」，因此業績慘淡，最慘一天僅賺200元，「就做一個肩頸按摩」，因而尋求勞動部微型創業鳳凰協助。

在微型創業鳳凰導師的指導之下，唐江雲才驚覺行銷、地點的重要性，至今營業額已經有數百倍成長，除了她從事按摩業外，還聘了超過30名按摩師，也透過勞動部各種方案協助選才、育才及留才。

唐江雲坦言，受到疫情影響，今年2月、3月的業績僅有去年4成，但靠著網路直播、行銷，5月、6月就有爆發性成長，「業績反而是去年的1.2倍」。

據統計，今年上半年申請微型創業鳳凰貸款達449件，勞動部勞動力發展署勞動力發展創新中心主任游明鑫表示，微型創業鳳凰原本針對婦女、中高齡、離島，疫情期間還開放20歲以上失業者申請，如果民眾想創業卻不知從何做起，可以洽詢相關單位申請。

(中時 )