艋舺香腸伯為百元賭債殺死人 換20年牢獄生活 15:302020/08/19 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年在艋舺公園旁擺攤賣香腸的男子何全銘，因百元賭債糾紛殺死林姓男子，歷審認為，何男無視於林的妻子在場，仍執意下手行兇，造成死者家屬痛失所依，受有無可磨滅的傷痛，依殺人罪將他判刑20年，最高法院駁回上訴定讞。 法官認為，56歲的何男前科多為暴力犯罪，素行不佳，可以證明他確實是情緒不易控制且具有暴力習性之人，但他的惡性還沒有到達要剝奪被告永久的自由或剝奪被告的生命，而與社會永久隔離的程度，判處20年徒刑。 (中時 ) #定讞 #艋舺 #永久 #暴力 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 戰爭不是敲敲鍵盤 04:102020/08/19 時論廣場 花旗唱多人幣 2025年升至5字頭 04:102020/08/19 產業財經 清純妹酒店上班變狐狸精 勒索暈船男客八大行業怒通緝 09:592020/08/19 社會 藍議員揭假券遭辦 與綠互嗆 04:102020/08/19 地方新聞 法森小館堅持新鮮每季換菜單 04:102020/08/19 娛樂新聞 嘻哈選秀失利 搞靈骨塔詐騙逾億 04:102020/08/19 社會新聞 艋舺YES美食季 振興開跑 04:102020/08/19 產業特刊 幫小編滅火 外交部：從未說過中華民國是贅字 11:522020/08/19 生活 挺彰化篩檢 羅智強批：陳時中眼裡容不下一個李文亮 10:432020/08/19 政治 柯以柔提查封房產 郭宗坤提3聲明反擊：背後有高人操刀 10:262020/08/19 娛樂 社會熱門新聞 視訊會議慘變活春宮 7議員直擊活塞運動 還得探討學生食物 - 社會 他跟人妻進廁所上演四腳獸 超商店員目睹2人邊走邊拉褲 - 社會 關起來當性奴 美女主管泣訴遭男教授騙財騙色 科大與教授回應了 - 社會 清純妹酒店上班變狐狸精 勒索暈船男客八大行業怒通緝 - 社會 正妹家教中場休息書房大戰人夫 正宮錄影提告遭反擊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。