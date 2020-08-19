宏達電(2498)今(19)日宣布，全新自製內容《VIVE XR科幻傳送門：跨越虛實恐龍叢林》首度於國立自然科學博物館(科博館)「時空探秘：滅絕、新生，與未來幻境」合作展出，並於今日正式於館內開放體驗，這也是VIVE Studios首款原創自製XR內容。

宏達電指出，VIVE Studios並是為了HTC VIVE虛擬實境內容的開發及發行而成立， 致力於將VR(虛擬實境)、AR(擴增實境)、MR(混合實境)以及XR(延展實境)等技術嵌入及實現於實境內容中的軟體技術團隊，目前開發的相關領域包括醫療保健、教育、遊戲、通訊、設計、電影、房地產、零售、現場活動與主題樂園。

VIVE Studios使命是發掘及培養開發人才，並透過VIVE X加速器計畫，與來自全球各領域的頂尖夥伴共同關注VR生態系的建立，計畫成立3年下來，協助及投資超越100個團隊，在亞太區更創造約40%的團隊能得到其他投資者的再次投資的好成果。

宏達電此次與國立自然科學博物館的合作展出，展期至2021年2月28日止，使用市面上最能自由流暢遊覽於真實與虛擬世界的設備VIVE Cosmos系列，首創上掀式設計，讓使用者可以在幾秒鐘內於現實和虛擬現實之間轉換，配備高解析度的鏡頭，其前所未有的配戴的舒適性與卓越的人體工程學設計，讓使用者更能享受虛擬實境體驗。

(時報資訊)