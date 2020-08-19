裕隆(2201)今日舉行法說會，針對與鴻海的合資公司，裕隆表示內部有專門對應小組，預計第四季前合資公司正式成立，今年十月合資公司技術日會進一步做說明；鴻海看好2025年電動車收益可達兆元，此合資公司鎖定電動汽車，將進攻海外市場。

裕隆與鴻海成立合資公司，鴻海擅長供應鏈管理，裕隆有整車設計能力與電動車設計實力，雙方將進一步推出電動車搶攻市場。鴻海在10月份會舉辦技術日，屆時可能會有對外說明。

裕隆副總李建輝今日表示，裕隆內部有專門對應小組，跟鴻海持續合作與業務洽談。看好電動車、新能源車將是趨勢，未來主要是以電動車為主。初期是規劃由裕隆生產製造，長遠的部分，後續會再規劃，也將由新合資公司再做說明。

裕隆與鴻海合資公司的進度持續進行中，預計第四季前完成公司設立。裕隆並尊重鴻海預估車電相關收益2025年會到兆元的評估意見。

另外，裕隆規畫盡力活化資產，以輕資產為策略；第二季納智捷有7億多元資產減損，主要是裕隆會定期針對轉投資公司，進行現金回收可能性評估，持續進行資產評估，以盡力活化相關資產。裕隆針對土地、資產活化一直有在進行，目前沒有重大土地出售計畫。

新店裕隆城商業區開發進度方面，商場建物樓層為B3~8F，約4.3萬坪，B1F～4F將出租誠品、7F～8F出租予威秀，5F~6F保留另行招租。

裕隆表示，目前工程進度已完成1F RC，正進行B1F逆打樓版施工及地面層鋼構施工，預計2021年第三季交付商場客戶施工，2022年第二季前商場開幕。因後年商場使用前，會有租金折讓期，所以明年還不會產生對裕隆的營收有所貢獻。

裕隆今年前兩季轉盈，雖上半年營收較去年同期下降9%，營業淨利較去年同期成長126%，主因去年同期華創車電提列預期信用損失金額約30億元；去年同期納智捷車型技術資產與呆料減損約15億元。

裕隆上半年稅前淨利較去年同期成長405%，主因去年同期減損較今年多約47億元。上半年EPS為0.5元。

(時報資訊)