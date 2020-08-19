由科技巨頭驅動，隔夜美國標普500指數創下歷史收盤新高，宣告完全收復3月重挫以來的失地，並正式進入牛市，受此提振，由科技股領軍，周三日經指數小漲，以美元計，該指數已非常接近創下30年新高。

周三日經225指數收漲0.26%，為23,110.61點，扭轉連續兩天的跌勢。東證一部指數收漲0.18%，為1613.73點。

投資全球科技公司的軟銀集團收漲3.3% ，任天堂漲1.0%，股價創下12年新高。IT設備與服務公司富士通與NEC分別漲2.4%與3.7%。

新創股Mothers指數上漲2.96%，創下兩年新高。本月初掛牌的生技公司Modalis Therapeutics大漲10.4%。

索尼收跌2.8%，因媒體報導對沖基金Third Point已經出脫一大部分的索尼持股。美國川普政府下令擴大對中國華為技術的出口限制，亦使索尼承壓。

此前有分析指出，美國擴大對華為的拑制，將影響全球各地的晶片供應商，包括南韓三星電子與SK海力士、日本感測器製造商索尼、台灣晶片組製造商聯發科、高通與英特爾等美國公司，以及其他規模較小的亞洲與歐洲晶片廠。

其他華為供應鏈個股亦走跌，太陽誘電收跌1.3%，村田製作所跌0.8%。

(時報資訊)