周二美股標普創收盤新高，正式進入牛市，連帶激勵台股士氣，早盤由權王台積電(2330)掌舵領軍，加以昨日慘遭血洗的聯發科(2454)止跌回穩，帶領台股開高重返12950點，惟午盤後因台指期結算壓力，台積電(2330)、聯電(2303)、鴻海(2317)、聯發科(2454)等大咖遭空襲翻黑，電子及金融股轉趨疲弱，拖累指數一路走低，僅水泥、造紙、玻陶、營建等傳產股逆勢撐盤，終場加權指數收在最低12,778.64點、下跌93.5點，失守12800點及五日線，成交值放大為2,536.85億元。今日外資(不含外資自營商)賣超6.3554億元，投信賣超1.3026億元，自營商賣超38.4118億元，三大法人賣超46.06億元。

今日蘋概三王僅股王大立光(3008)力撐紅盤，台積電(2330)、鴻海(2317)翻黑收低，聯發科(2454)仍受制華為利空震盪收黑力保600關，記憶體族群亦成華為風暴受災戶，南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)同聲哀號聯袂重挫。金屬機殼廠可成(2474)擬售泰州廠予陸廠藍思科技，市場解讀將淡出手機事業，今賣壓湧出大跌10元失守200元。電子次族群包括散熱族群健策(3653)、雙鴻(3324)及PCB族群欣興(3037)、南電(8046)獲買盤力挺表現強勢，遊戲族群網龍(3083)遊戲研發將砍掉重練，衝擊股價跌停鎖到底，拖累母公司智冠(5478)挫跌9%，摔出百元俱樂部。

市場資金轉向傳產股避險，水泥、造紙、玻陶、營建、百貨等表現相對有撐。正隆（1904）Q2、H1本業獲利暢旺，今日放量強升半根停板、飆上25年新高價，推升造紙類指改寫逾2年高，勇奪上市類股漲幅之冠。合一(4743)類風濕藥臨床結果正向，今登高336.5元差一檔亮燈漲停，重奪上櫃生技股王寶座，國光生(4142)也在新冠疫苗獲准人體實驗利多催化下連兩日攻上漲停，雙雙領漲上市櫃生醫類指拉出一波連四紅攻勢，其餘防疫概念股包括瑞基(4171)、美德醫-DR(9103)、和桐(1714)、ABC-KY(6598)等亦掀起漲停潮，人氣強強滾。健身概念股受惠下半年旺季健身器材熱銷，岱宇(1598)強攻漲停登天價113元，力山(1515)守住榮面，喬山(1736)虎頭蛇尾翻黑收低。

美對華為祭出新封殺令持續打擊台股信心，外資連兩日賣超達36.31億元，今日在台指期結算壓力下，台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)等電子權值股同步翻黑走軟，打擊多方士氣，終場大跌93點收最低，12800點及五日線雙雙告失。資深分析師指出，全球第二波新冠肺炎疫情嚴峻，短期仍為不確定因素，外資態度反覆，目前偏空。在華為事件影響下，集中市場短線高檔震盪，若破月線則波段轉弱。而櫃買指數160點以下短底確立，短線醞釀轉強，中小型股穩定輪動，上升的季線為多頭最後防線。

分析師指出，隨著美國總統大選迫近，川普眼看民調落後，頻頻對陸使出絕招，為股市平添變數，也牽動台股科技股神經。本周緊盯台積電能否守住月線，若失守大盤恐難逃跌破月線，屆時可能引發停損停利壓力。惟資金環境對盤勢仍有利，惟現階段上檔賣壓不輕，指數基調「不會大漲，但也不會大跌」的盤整盤。預期本周指數區間落於12,500～13,000點，仍有挑戰萬三的機會，端視台積電能否領軍突圍、高價股能否助攻，短線回檔則先看月線支撐。選股方向可留意第三季展望佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、綠能、原物料、內需、生技/防疫等。

(時報資訊)