總部設在高雄的怡和國際公司（7590），獲得財政部選拔為109年度開立統一發票績優營業人，高雄國稅局長蔡碧珍19日特別頒獎表揚，由怡和國際公司董事長朱文煌代表接受，蔡碧珍特別稱讚怡和國際的營收，年年倍增，令她印象深刻。

怡和國際董事長朱文煌，同時也是高雄天然氣雙雄之一的欣雄公司董事長，在欣雄公司轉型能源公司、以及跨足房市之前，就已在金融產業擘建，怡和國際表示，怡和國際秉持誠信、圓融、積極的精神，用保守、穩健的態度，建立公正客觀的風格，引領員工精進發展，緊密結合客戶及供應商，共創三贏。

怡和國際指出，公司主要以租賃為主，目前專營太陽能電廠設備融資、車輛租賃、以及不動產融資等，並於2017年成立100％投資子公司「怡和國際能源股份有限公司」，響應政府綠能開發，核心業務為電廠規劃設計和建置，迄今已建置及擁有34座電廠約12MW，且陸續建造中，可協助怡和國際公司對太陽能設備租賃業務，提供更多元的服務。

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