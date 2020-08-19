包含台北市、新北市、高雄市防疫旅館佔床率都超過80%，防疫旅館數量嚴重不足，中央流行疫情指揮中心原本與觀光局聯手，開放一般旅館也可以來執行收居家檢疫旅客，但卻遭質疑恐怕造成防疫破口，指揮官陳時中今天宣布，考量管理難度真的很高，恐會有疏漏，聽到各界的疑慮聲音，因此計畫喊卡。

目前全台每天都有1千人入境，每日居家檢疫人共2萬人。指揮中心統計，目前全台防疫旅館數很少，全台只有8000個房間，以台北市、新北市、高雄市佔床率都超過80%，「一直以來，都是很多民眾無法入住」，因此研擬推出一般旅館也來接居家檢疫旅客，但受到各界質疑，管理難度高且對一般旅客不公平。

陳時中今天表示，昨天找來台北市開會後，因為他們是第一線，最後決議，將來所有在居家檢疫要去旅社，旅社就一定要是防疫旅社，要經過申請核可有一定的sop教育訓練演練，才能變成防疫旅社，才能接受居家檢疫者，裡面要按照規定管理。

防疫旅宿的資格，至少要單獨一棟或是分層或是分區，可以和其他做出明顯區隔，相關動線也要有規定。至於相關防疫旅館資訊要透明，其他分層者會知道這裡例如第八樓市檢疫場所，或是A區B區讓其他入住者很清楚。

至於防疫旅宿規劃目前還有細節再討論，防疫旅社在各地方政府管理要求各有寬鬆不一，因為有的開始時候施工環境和科學資料到現在已經有變化，會要求專家小組召集相關人員對相關SOP再次檢視，讓管理可以更齊一，可以更明確。

陳時中強調，至於本來提出混居的想法，其實就是一人一室，有獨立衛浴，空調科學上不是會傳染的來源，因此我們覺得這樣的開放可能性，現在決定不要，需要的量能是一個考慮，但更重要的是，混居時管理的效益不彰，例如幾間房是防疫房間，中間空了兩間不是，對於服務或是管理人員管理效益不好，與其這樣不如把這幾間都集中在一個區域，管理效益會比較好，萬一出了差錯可能性會降低，所以要獨棟分區分層，遵守SOP。

(中時 )