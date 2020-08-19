蘆洲集賢分館推出象徵客家精神的「桂花飄香傳情意」活動（新北市立圖書館提供／戴上容新北傳真）

七夕情人節將到來，新北市立圖書館各分館20日起推出各式浪漫閱讀活動，三芝分館讓視聽室化身幸福電影院，還加送甜蜜金沙花、一見鍾情閱讀禮；蘆洲集賢分館則推出充滿「客家風味」的情人節活動，圖書館展出手巾、香囊等客家傳情物品外，還有客家桂花糕品嘗活動。

新北市立圖書館表示，由於三芝地區沒有電影院，三芝分館推出應景的浪漫閱讀活動，將視聽室布置成情人節限定的幸福電影院，並且準備多部愛情電影，以及應景的金莎花，讓三芝地區的民眾在圖書館便能享受浪漫的甜蜜時光。

此外，只要借閱三芝圖書館5本書，便可免費預約包場看電影，還有一見鍾情閱讀禮活動，在8月20日至8月25日期間，讀者可到圖書館隨機挑選借閱包裝成禮物的書籍，尋找書香情人，讓今年的情人節充滿不同意義與書香味。

蘆洲集賢分館表示，要帶大家感受不一樣的「客」味情人節，為了讓大家用不同方式認識客家文化，蘆洲集賢分館特別推出客家情人節傳統習俗專區，展出手巾、香囊等客家傳情物品、以及主題書展等

蘆洲集賢分館補充，8月24、25二日還有象徵客家精神的「桂花飄香傳情意」活動，只要借閱2本書，便可獲得客家香氛傳情小卡1張；借閱7本書，可獲得桂花糕1份，讓大家可以透過不同的節慶文化體驗不一樣閱讀樂趣。

(中時 )