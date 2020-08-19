《變種人》透過各種力量展現，滿足《X戰警》粉絲。（二十世紀影業提供）

漫威影業首部驚悚作品《變種人》將在 8月27日搶先全美上映，其中影壇新秀安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）年僅24歲，雖沒有驚人的美貌，但有特色的五官組合，卻讓她在好萊塢後起之秀中脫穎而出。從《分裂》《異裂》演到珍奧斯汀的《艾瑪》，到最近即將上映的《變種人》，作品從未間斷，安雅說：「別人問我為什麼可以一部接一部，理由很簡單，我什麼片都願意嘗試，沒有拍戲，我就沒有安全感。」

隨著《變種人》即將上映，安雅泰勒喬伊也累積了13部作品，她出道短短六年，產量驚人。在《變種人》裡，安雅詮釋「秘客」，是《死侍》裡鋼人的妹妹，秘客擁有俄羅斯血統，因小時候被神秘組織虐待，為了保護自己而發展出黑魔法，不但可以空間移動，還具備現化能力，能夠幻化成一把利刃對付敵人。

身為一部被新冠疫情耽誤電影的女主角，安雅泰勒喬伊對於電影終於上映，比任何人都感到欣慰，「當喬許（導演喬許布恩）跟我接觸時，我非常開心，我哥哥是個標準的漫畫迷，小時候就耳濡目染，接演之後，我特別到漫畫店去看完所有相關作品，我們甚至為電影做了許多特技訓練，總之，能夠扮演秘客是很興奮的」。安雅的大眼配上高顴骨的奇特容貌，讓她從《女巫》開始，就是驚悚電影的最愛人選，包括《分裂》和《異裂》裡，那個從小受虐，長大後卻得獨自面對性格分裂超級變態的女孩。在《變種人》裡，她成為超能者，卻是個殺人無數的黑暗角色，但是她必須帶領著其他四個變種人，突破被囚禁實驗的困境，找到生存下去的契機和勇氣。

除了安雅泰勒喬伊，《變種人》也網羅了不少具有特色的後起之秀，包括以《冰與火之歌：權力遊戲》走紅的梅西威廉斯，她在片中飾演的角色具有狼的血統，因擁有極佳嗅覺及良好的夜視能力，能追蹤目標也擅於奔跑。但因她極具爭議性的身世及宗教信仰，讓這個被稱為「漫威歷史上最虔誠的超級英雄」角色，有著極不安的靈魂。對導演喬許布恩而言，梅西是他選角的第一人選，他甚至是為了她寫了這個角色，梅西受訪時則說：「喬許告訴我很多關於他的成長經歷，因此我對他很有信心，因為我扮演角色的內心成長過程，他親身體驗過，也因為他，我多了許多自信和安心。」

另外，曾演出Netflix《怪奇物語》的查理希頓，扮演擁有瞬間爆破能力的「加農砲」、亨利札加的角色則被稱為行走太陽的「太陽黑子」，具有將恐懼化為真實力量的「月星」，則由布魯杭特飾演。這些都是平均年齡25歲的好萊塢清新面孔，不過還有一位電影的關鍵人物，是監督這群另類超能英雄，教導他們學習掌控能力的醫生，是由巴西籍的女星艾莉絲布拉加詮釋。

《變種人》劇情敘述五名青少年具有可怕的超能力量，一所秘密醫院為了防止他們自殘，將他們監控在封閉的空間裡，只是這群超能者的過去就像夢魘一樣如影隨行，隨著「月星」的到來，他們的能力爆發到失控的地步，被隱藏的真相也開始浮出水面。這部超級英雄驚悚電影即將在8月27日全台上映。

(中時 )