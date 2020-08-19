一名陸配念出開放小明回台新聞報導，眾人擠在旁邊看。（許依晨攝）

小明可以回家了！教育部今天宣布高中以下學校即日起，可依既有規定向教育部申請各國家地區境外學生，其中包含206名陸港澳籍身分學生。許多「小明」父母下午守在中央疫情指揮中心門口聽取最新訊息，一收到放寬小明回台消息，眾人驚喜直歡呼，一名男童更是興奮連聲大叫「哥哥可以回來了！」

由滯陸「小明」父母組成的自救會團體，今日上午赴立法院向藍委陳情後，下午再轉至中央疫情指揮中心門口守候，不停盯著手機，期盼第一時間獲得最新消息。

人群中突然間爆出一聲「開放了！」，眾人起先還不可置信，連番追問「確定了嗎？」「會不會等一下又髮夾彎了？」，待一名陸配念出新聞報導訊息後，眾人懸著的心才放下，有人等不及說「馬上就要去幫小孩辦理手續」。

一名目測約5歲的黃小弟更是振臂歡呼「哥哥可以回來了」，高興地又叫又跳，黃小弟的爸爸說，他的大兒子是大陸妻子的前婚生子女，今年10歲，目前滯留大陸西安，大兒子自從4歲就來到台灣生活讀書，因疫情無法回台，留在西安由外公外婆照顧，兩個弟弟每天期盼哥哥回家，非常想念哥哥。

現場除了小明父母外，還有團聚陸配陳情者，小明爸媽欣喜之餘，也向團聚陸配者加油打氣，表示「再堅持一下，很快就換你們了」。

(旺報 )