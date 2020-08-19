元大金控日前捐贈3000元的「振興經濟愛心卡」給家扶基金會扶助家庭。（家扶基金會提供／林良齊台北傳真）

元大金控日前捐贈3000元的「振興經濟愛心卡」給家扶基金會扶助家庭，元大金控企業志工今天陪同家扶孩子至超商使用愛心卡，與孩子分享交流能均衡飲食、補充營養的食品選購，家扶期待在後疫情挑戰中，能夠藉此降低對孩子健康與成長衝擊。

據家扶基金會《弱勢兒少飲食營養調查》發現，有24％的弱勢兒少沒有每天吃三餐，有三成表達「有得吃就好，吃什麼都可以」；進一步分析「有得吃就好，吃什麼都可以」填答者，有高達9成表示「經濟狀態許可，會吃得更健康」、約75％表示曾有餓肚子的情形。

如就讀國小三年級的小潔，家常的豬油拌飯配清湯，就能吃得津津有味，小潔的媽媽獨自照顧三名子女，每天張羅家中老小的伙食，考量可支配的經濟及子女成長需求，準備上常耗費不少心力，感謝元大金控贊助「振興經濟愛心卡」，可以採買牛奶等營養品及孩子們垂涎的御飯糰等美食。

家扶基金會表示，「振興經濟愛心卡」可提供弱勢家庭就近至合作超商選購所需食材及民生物品，助貧機制擴及全台，捐贈心意上更就弱勢家庭可及性、近便性、自主性來巧思。家扶基金會處長林秀鳳說，「振興經濟愛心卡」適時補足弱勢家庭生活物資不足，受贈者更可自由採購新鮮食材及民生必需品，感謝愛心企業為扶幼服務用心部署。

(中時 )