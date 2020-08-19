國泰世華商業銀行企業志工到八里樂山教養院幫忙粉刷舊牆，圖繪院方特色牆面（戴上容攝）

暑假期間加上疫情舒緩，新北市志工愛心大噴發，社會局指出新北13萬多名志工在志願推廣中心媒合下，到各地做志工服務，例如：50位家庭志工到泰山包裝二手鞋準備送愛到非洲、國泰世華商業銀行企業志工到八里樂山教養院幫忙粉刷舊牆，圖繪院方特色牆面，讓院生直呼「真感動！」。

社會局長張錦麗表示，新北市共有13萬多名志工遍布在各社區團體、機關，推廣中心，目前主推青年、企業、家庭和高齡黃金志工，盼透過多樣、客製化的媒合，能運用志工自身專長和資源參與社會公益，帶動更多人加入志工服務的行列。

「舊鞋救命」發起人兼社團法人國際基督關懷教會楊右任表示，「沙蚤病」是一種由沙蚤侵入人體皮膚的寄生疾病，沙蚤會使雙腳潰爛、在腳上產卵，在非洲撒哈拉沙漠以南有百萬學童無鞋可穿，因而得了沙蚤病喪命，協會協助蒐集舊鞋捐贈非洲孩童鞋子外，也協助興建教室協助脫貧等。

參與整理舊鞋的小安說，他們參加志願推廣中心的小小志工營，在課堂中聽到「舊鞋救命」活動，覺得很有意義，活動結束後，就立刻衝回家，和媽媽一起整理家中堪用的二手鞋送到協會，此外在疫情趨緩後，也到泰山伯利恆倉庫協助整理分裝二手鞋。

另外，國泰世華商銀人資部協理黃吉良，邀請繪畫社7位社員，利用假日到八里樂山教養院幫忙粉刷舊牆，牆面以院區宿舍名稱「水滴」為發想，利用溫暖、童趣的色調和筆觸，勾繪出小水滴的旅行等活力圖案，熱心公益的義舉令師生們大為感動。

(中時 )