三義鄉84詹姓老婦人18日獨自在家洗澡，因浴室地板溼滑不慎摔倒，手腳無力爬起無法求救，只能大聲呼喊救命，幸鄰居聽聞後立刻報警求援。警消趕赴現場破門而入，立刻協助老婦送醫治療，縮短就醫時間。

苗栗警察分局三義分駐所所長姜名旂、警員林俊頡18日接獲民眾報案，指稱有老婦人受困浴室，並趕赴現場發現大門深鎖，無法進入屋內，情況緊急，員警擔心延誤就醫時機，當機立斷通報苗栗縣消防局消防人員前來協助破門，進入屋內後，發現老婦倒臥浴室不斷發出哀嚎、痛苦萬分，由救護人員初步急救後，並沿途協助救護車將老婦送醫治療，經醫院治療後生命跡象穩定。

老婦女兒經警方聯繫，直奔醫院見母親身體安全無虞，卸下心中的擔憂，頻頻向警方及救護人員致謝，也對警方救援的高效率表示感佩。

苗栗警察分局長賴銘助表示，為民服務工作是警察職責，員警本著同理心、視民如親、樂於助人、積極熱忱的態度，阻止憾事發生，在第一時間趕至現場發揮救人精神，忠勇事蹟足為表率。

(中時 )