因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，蘋果（Apple）今年度的開發者大會（WWDC20）首度採取線上形式舉辦，相對於其他線上發表會仍選在實際舞台舉行，只是少了觀眾，蘋果WWDC20的主題演講透過預錄順便帶領觀眾走訪了一趟Apple Park，收到不少好評。如今由於疫情尚未趨緩，據傳蘋果已開始預錄秋季發表會，預計下一場iPhone 12系列有望登場的發表會，也將以線上形式來舉行。

今年度有不少新興的爆料達人冒出頭，根據Leaks（@LeaksApplePro）在17日爆料，蘋果將在18日開始在Apple Park預錄新iPhone的發表會。換句話說，今年秋季發表會預計將會以線上形式舉行，跟以往不同。至於有哪些新品即將登場，爆料達人則是指出包含（1）小幅更新的Apple Watch Series 6；(2)相機、RAM都升級，搭載A14晶片的新iPhone；（3）升級幅度不大的新iPad；（4）至少2款Apple Silicon Mac；（5）One More Thing：AirPower。先前卸下全球行銷副總裁職責，現任Apple Fellow的Phil Schiller在發表會中負責的比例會提升，現任蘋果執行長Tim Cook則預計將談到新冠肺炎疫情帶來的影響。

Apple iPhone event recording starting tomorrow at Apple Park. — Leaks (@LeaksApplePro) August 16, 2020

Shitty upgrade to Watch.

Same iPhones with better camera, Ram and A14.

Not much change to iPad.

At least 2 ARM macs.

OMT AirPower.

Phil Schiller is fitter and gets into the keynote.

Timothy talks about CoVid.

(Will confirm all this tomorrow but for the moment is what I know.) — Leaks (@LeaksApplePro) August 17, 2020

關於蘋果接下來發表新品的發表會日期、將在不同發表會登場的新品款式，爆料達人 @jon_prosser 以及 @komiya_kj 也都曾發表過預測，跟 @LeaksApplePro 的說法略有出入，並沒有完全一致。嚴格來說，這三位爆料達人爆料的歷史都不長，不過 @jon_prosser 曾經準確預測第二代iPhone SE的發表日期，但爆料者的說法網友們還是僅作參考比較妥當。

按照蘋果往年的節奏，iPhone 12系列發表之際，新一代Apple Watch也隨之亮相是很合理的預測。不過除此之外，蘋果今年度還有不少很有亮點的新品排隊等著要發表，例如AirTag藍牙追蹤器、AirPower無線充電板、Apple Sillcon Mac還有第八代iPad等等。這些新品究竟會不會跟iPhone 12系列同台亮相，說不定連蘋果都沒有拿定主意。

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

Probably 9/8

We’ll have something (maybe not the event) https://t.co/1YwGv0bIw3 — Komiya (@komiya_kj) August 18, 2020

追蹤近日爆料達人對於蘋果秋季發表會的預測，對發表會日期爆料很有信心的 @jon_prosser 指出蘋果將會在第37週，也就是9月7日這一週辦發表會，但沒有點出特定日期。對此 @komiya_kj 先前指出蘋果在 9月8日或是9月22日舉辦發表會的可能性各是50%、50%，之後又認為目前9月8日會迎接新品，但不一定是以發表會形式公開，讓人看得是撲朔迷離。

(科技)