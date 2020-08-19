六甲震不停！今(19)日早上台南六甲分別在早上8時33分、8時41分及11時13分出現規模4.5、4.2及4.7地震，稍早2時21分再出現規模3.8地震，地震測報中心表示該地連出現3起規模4以上地震十分少見。

地震測報中心課長邱俊達表示，今日台南市六甲區發生3次規模4以上、1次3.8地震，地震深度均在10-11公里之間，這在該地歷史地震資料來看非常少見，六甲會有頻繁地震主要因素是該地區岩層較為破碎，受到力的影響就會有連續性地震發生機率。

邱俊達指出，以近30年資料來看，自1990年以來，該地震央方圓15公里規模4以上地震每年約1個，今天連續3起算是極少數，不過震度4級或以下地震要致災機率不高，民眾可放心，氣象局也會持續觀察。

邱俊達解釋，以台灣地質構造上來看，東北部和東南部屬於板塊隱沒帶，比較容易觀測到較深的地震，西半部基本上不容易觀測到70公里以上深層地震。

震度致災程度來看，震度4級地震房屋會搖晃明顯，5弱起的地震有造成牆壁龜裂、物品掉落機率，5強以上就會引起磚牆崩壞等災害，6弱以上就可能導致部分房屋倒塌。

(中時 )