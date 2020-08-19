民進黨立委邱志偉日前到中鋼投資的「興達海洋基礎股份有限公司（興達海基）」參訪，中鋼董事長翁朝棟親自接待表示，興達海基到2021年底前將會生產36座水下基礎設施，產能逐年提升，年產值上看百億。

邱志偉說，興達海基將帶動北高雄鋼鐵、金屬扣件產業升級，很開心未來風電產業鏈在北高雄生根。再生能源是未來趨勢，許多科技廠逐漸提升綠電使用比率，台灣在蔡政府提前部署下，綠電比率逐年提升，目標在2025年將佔總發電比率達20％。

其中，風電發電角色特別重要，興達海基就位居關鍵地位，生產的水下機組將安裝至台灣海峽、全球最重要的風場之一，未來持續提供源源不絕的綠電。

興達海基在2020年完成建廠後，已經開始著手生產第1座水下基礎，翁朝棟指出，目前廠方還在學習期，確實第1座設施需要更多時間磨合，花的時間比較長，但逐步建立標準生產流程後，未來生產速度將加快，預估今年至年底將可產出5座、到2021年底產出36座，後年開始產能逐年提升，以每座2億的價格估算，未來年產值將可達百億。

邱志偉說，北高雄是全球重要的鋼鐵、螺絲金屬扣件業的生產基地，可以生產任何領域的螺絲扣件，水下基礎設施在興達港生產後，將能帶動螺絲扣件業者跨足風電領域，引領產業升級及提高附加價值。

(中時 )