中央流行疫情指揮官陳時中認為台灣不用普篩的原因，是因為台灣人習慣上醫院看病，透過醫療一流的第一線人員做篩檢，能做好這道防護，看醫生比篩檢便宜很多。此話一出，立刻引發醫界反彈，名嘴謝寒冰也怒轟陳時中，「你到底是防疫中心指揮官還是詐騙集團首腦啊？」、「睜眼說瞎話，指揮官怎敢講這樣東西 」。

謝寒冰在直播中提到，你不知道新冠肺炎的特徵就是一堆人根本沒有任何症狀嗎？根本不知道自己生病，那怎會去看醫生，鬼扯什麼，真的是夠了；他也強調自己不是任何一黨的黨員，蘇一峰醫師看到陳時中的話後，也透露很多醫生都是哭哭的心情，他可以體會醫護看到很不爽的心情，聽了心裡很幹，也拜託醫生們要主動出擊。

謝寒冰直言，把大家當白痴騙，真是夠了，明顯的欺騙，請教一下「最愛看病是哪些人？是阿公阿嬤，一方面比較注重健康，一方面待在家無聊串門子，算生活交際，但他們沒事會跟醫生說得新冠肺炎?會這樣做嗎？不要鬼扯～」。

謝寒冰也說，做一個指揮官做起碼要說實話，「你知道疫情中前期多數人都不敢跑醫院嗎？你忘記除非有接觸史或出國史，就算咳嗽發燒也不見得會篩檢嗎？」

(中時新聞網)