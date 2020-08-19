現在手機品牌琳瑯滿目，其中智慧型手機又分為iOS及Android系統，不論是哪個系統，各有各的擁護者。但若是將使用的手機品牌、系統列入擇偶條件，似乎有點意思，今（19）日在臉書社團有網友就分享了通訊軟體對話，表示「用安卓的第一個淘汰」。

原PO在《爆廢公社》發表了一篇標題為「用安卓的難道就沒人權嗎」？並附上了一張照片為Line的對話紀錄，第一句話是「你挑男友條件是啥」？女方隨即答「用安卓的第一個淘汰」，也許是這答案並非一般人的擇偶條件，因此追問之下，女方說「你不覺得用安卓的男生很丟臉嗎？感覺就很醜，而且他們超愛說買蘋果盤，你知道像啥嗎？像一個三級貧戶笑富二代窮的只剩下錢」。

擇偶條件，引發網友不滿。（圖／翻攝自爆廢公社）

此文一出，立刻引發網友開戰，「三星都比蘋果貴了」、「我身邊也一堆用蘋果的男生啊⋯⋯怎麼他們都單身」、「 會說安卓不好的，都是沒買過旗艦機種」、「我蘋果我單身我驕傲」。

網友除了討論手機品牌外，也開始評論這名女孩的價值觀，「她應該不懂什麼叫內建，沒智商+綠茶」、「她這種心態才丟臉吧」、「用有蘋果手機來判斷對方有沒有錢是吧？」

不論是使哪一個牌子的手機，或哪一個系統，青菜蘿蔔各有所好，而現在許多大廠的手機功能都表現不俗，自己用喜歡最重要。

(中時新聞網)