彰化縣衛生局17日主動採驗由美返台的少年，意外發現無症狀確診新冠肺炎個案，衛福部長陳時中下令彰化縣政府政風處介入調查，引發爭議。對此，資深媒體人黃光芹除點出陳時中近期5大缺失，更表示他把許多事都弄擰了，打開政風潘朶拉盒子就是第一件事。

曾為陳時中出書的媒體人黃光芹，今(19日)在臉書發文，直言「陳時中把很多事都弄擰了」，她表示，陳以一個衛福部長身份，啟動政風單位，調查在彰化前線的防疫「伙伴」，不管他持什麼理由，都站不住腳。

黃光芹解釋，這件事單純來看，美國回來居家檢疫10天的男孩，被撈出確診為陽性，陳部長要謝謝地方衛生局都來不及，怎麼還「天子一怒」，對他們開刀？黃光芹並提出一連串質疑，「他們是犯了什麼風紀問題？還是根本觸犯了誰的面子問題？有陽性，沒檢出，人家檢出了，該受這樣的對待？是陳時中重要？還是疫情重要？他還戰疫嗎？還是在戰人？戰疫戰到最後是人二復辟？當初那個得人心、得人望的暖心指揮官，去了哪裡？」。

黃光芹感嘆，防疫原本就是團體戰，前期陳其邁副院長在幕後總綰兵符，讓陳部長在台前獨享光環，台灣絕大多數人，也莫不趨光而行，但若因此造就出指揮中心的「獨裁化」，誰又樂見？

她也點出陳時中5點缺失，並強調，陳部長把許多事都弄擰了。第一，打開政風潘朶拉盒子為其一。第二，解釋不普篩原因，令第一線醫生有被當「醫奴」的感覺。第三，從迷你明、到小小明(陸籍子女)像擠牙膏式開放回台，邏輯不通、標準不一，明顯服膺於政治正確，缺乏擔當。

第四，輕忽美、菲等國際嚴重疫情、對中國(大陸)二階段疫情防衛過當，因此對國際人士開小門，讓他們專案來台作生意、就醫，標準不一。

第五，陳部長常講兩面話，例如端午節前說:「人多的地方不要去，但也不能哪裡都不去!」。對於入境普篩，他說自己有點動心，但決策卻八方不動，令人莫衷一是。

最後，黃光芹更透露，日前才獲悉，當初蔡英文總統因主張兩週10片口罩，曾與陳部長激辯，最後仍豎了白旗。「若陳部長在捍衞政策時，沒有過與不及的投機性格」，他史上最高人氣的保鮮期，就不至於那麼短暫。

資深媒體人 黃光芹臉書貼文。(圖/翻攝自 黃光芹臉書)

(中時新聞網)