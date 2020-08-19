苗栗縣政府水利處辦理通霄溪伏流水工程，19日進場施工拆除地上物，遭到民眾集結抗議，大批警方協助維持秩序，讓水利處、民意代表與地方民眾溝通，過程中雖有口角爭執，最後平和落幕。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄溪伏流水工程照常施作，爭議依舊不斷，19日縣府水利處派員前往視察工程，執行地上物強制拆除，遭遇當地里長、前縣議員帶隊突襲阻擋，現場爆發口角衝突，梅南里長蔡月雲質疑，補償金還沒談妥就先動工，縣府不懂苦民所苦；水利科則表示，針對補償金疑慮將邀集承租戶辦理複估。

前瞻基礎建設補助2.1億元辦理通霄溪伏流水工程，涉及國有地承租戶補償事宜，承租戶認為補償金太少，19日上午得知縣府要進場拆除地上物，由里長蔡月雲、前縣議員張太陽、縣議員張可欣、鎮民代表鄭國雄等人帶隊突襲陳抗、阻擋施工，通霄警方出動大批警力嚴陣以待，防止衝突擴大。

蔡月雲指出，當初說好先談妥國有地承租戶的補償事宜再動工，承租戶也沒要求很多，卻處處碰壁，縣府還帶70多名警察到場，陳情民眾才10幾個人，痛批縣府「吃人夠夠，有理嗎？」；張可欣表示，一早才被通知動工，有些措手不及，承租戶對補償金有很大疑慮，呼應縣府應該重視。

水利科長郭勝仕表示，工程會持續施作，針對補償金疑慮將邀集承租戶協調水井複估，若確定水井內還有更深的小井，將依據深度計價提高補償金。他指出，初步量測一口井僅5至6米深，但許多承租戶雖有疑慮，卻也不清楚水井實際深度，因此複估需抽乾水井後把井打開，周邊也要挖開才能詳細確認，這點需要承租戶配合。

郭勝仕指出，承租戶補償金總額達7、800萬元，包含地價和地上物補償，2000年以前的承租戶適用375減租等條例，所以有補償1／3的地價；另外地上物資材室拆除工程，經協調後，使用人願意配合淨空室內物品，將延至周五進行拆除。

(中時 )