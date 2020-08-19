開發金(2883)今日舉辦第二季法人說明會。開發金控2020年第二季自結稅後獲利35.24億元，上半年累計獲利30.36億元，另整體獲利受疫情之影響已逐步趨緩，開發金控七月份自結稅後獲利22.63億元，為今年度單月新高；累計前七月稅後獲利53.00億元；每股盈餘0.36元。開發金控表示，全面將ESG議題納入投資分析及決策過程，預計將帶動新一波業務成長動能。

上半年獲利貢獻最高的子公司為中國人壽，係因疫情趨緩及商品策略奏效，上半年稅後淨利80.0億元，創下歷史同期新高，其中開發金控認列22.1億元，未來將持續聚焦推動高價值產品，以提升新契約價值利潤率。

凱基銀行的核心收益維持穩健成長，上半年稅後淨利17.9億元，核心淨收益穩健維持5%年成長，金融市場淨收益也由第一季虧損轉為第二季的盈餘。將持續優化存款結構，以降低資金成本；同時因應市場降息，調整訂價與授信結構，以穩定收益。凱基銀行的資本結構健全，資產品質亦相當穩健。

凱基證券由於經紀業務收入及投資收益的提升，第二季也已轉虧為盈，上半年獲利24.1億元，無論台灣或海外據點，第二季都已恢復獲利動能。除了加強風險控管，凱基證券也持續推動國際化，並掌握長線佈局契機。截至2020年7月底，凱基投信資產管理規模為新台幣1,823億元，境內公募基金業界排名第7。

中華開發資本第二季仍受到部分國際投資部位按市值估價變動的影響，上半年虧損14.62億元，惟多是未實現的評價損失。中華開發資本因應開發金控的資本規劃，持續活化自有資產，第二季底資產管理規模達369億元。

(時報資訊)