受到美國加重力道對付華為下，華為概念股立積(4968)已經連續兩天殺到跌停，今日股價收在220.5元，惟立積目前華為訂單占比約25%左右，其中包括WiFi 5、WiFi 6，據悉，未來繼續出貨WiFi 6可能性高，立積光是今年上半年就已經賺贏去年全年，法人也持續看好立積今年第三季營運。

由於立積對華為出貨WiFi 5、WiFi 6的WiFi Routers，智慧機的WiFi 5也穩定出貨中，整體華為占比立積出貨約25%，故這兩天在華為事件下遭到市場重殺，連續吞下兩根跌停。

立積其實自主研發的比重相當高，目前公司在9月15日以前，將會繼續出貨給華為，也會持續清查美國技術占自家產品的成分，推估後續繼續出貨WiFi 6產品給華為的機會仍高。

據悉，立積WiFi 5產品有利用到台積電(2330)的製程，故9月15日大限一到，是否繼續出貨華為恐有待商議，但因為WiFi 6產品代工廠並非台積電，也無美國技術成分在內，未來有機會繼續出貨。

第三季為傳統旺季，立積目前客戶需求依然強勁，立積WiFi 6產品良率也持續拉升中，產能上，立積也已經在第二季購置4台測試機台，預計於第三季新增至45台測試機台，解決測試端瓶頸，法人預估，立積第三季營運表現將更勝第二季，單季每股獲利上看3.8元。

立積第二季營收11.96億元，季增加43.92%、年增加79.55%，單季營益率為16.83%，季增加10.35個百分點，稅後純益為1.84億元，季增加328%，年增加203%，每股稅後純益2.96元，創下歷史新高，單季毛利率為35.39%，相較第一季增加5.76個百分點。

累計立積上半年營收為20.27億元，年增加85.69%，稅後純益為2.27億元，年增加356%，上半年每股稅後純益3.66元，光是上半年獲利就已經賺贏去年全年，上半年毛利率為33.03%，相較去年減少5.29個百分點。

(時報資訊)