市議員楊正中肯定「媽媽市長」嚴守財政紀律，該用則用、該省則省，很多大型建設開工完工，舉債新低值得肯定。（陳世宗攝）

台中市議會19日通過109年度第1次追加(減)預算，包含捷運綠線、市政路延伸工程等，總計歲入淨追加50億3962萬餘元，歲出淨追加50億3962萬餘元，歲入歲出平衡，為台中縣市合併後，第一次追加減預算案沒有舉債；市議員楊正中說，他當20幾年民代，首次看到市府追加減預算收支平衡，完全沒有舉債，顯見市府遵守財政紀律，值得肯定。

市府主計處長蔣建中指出，此次追加最多者為經濟發展支出28億3616萬3000元，占56.28％，主要項目為配合捷運綠線年底通車加速捷運烏日文心北屯線建設計畫2億5944萬元、道路橋樑養護小型工程1億元、市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程用地費4億8000萬元、南湖溪吊橋興建暨改建工程、排水護岸水利改善工程等。

其次市教育科學文化支出10億7047萬元占 21.24％，主要項目為充實學校教學設備及電力系統改善計畫、學校午餐採用國產可追溯生鮮食材計畫、學校午餐廚房及廁所改善計畫等；其次為社會福利支出6億915萬元占12.09％，主要項目為長照2.0整合型計畫3億2000萬元、加速公托倍增推動計畫及銀髮族假牙補助計畫等。

蔣建中表示，這次追加減預算，歲入預算依來源別區分，主要有稅課收入17億5435萬8000元、中央補助收入29億4259萬6000元及其他收入1億6677萬4000元；另此次亦追減因新型冠狀病毒肺炎疫情停辦或減辦之出國計畫及各項活動以及中央政策改變等辦理追減預算計約2億9800萬元，供此次追加預算之財源。

楊正中強調，2019年度預算是前市長林佳龍團隊所編，由市長盧秀燕接任執行，執行結果原預計要舉債164.5億，實際舉債是48.5億，比原預計減少舉債116億；「媽媽市長」嚴守財政紀律，該用則用、該省則省，很多大型建設開工、完工，舉債新低，值得肯定。

(中時 )