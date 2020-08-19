上週全台票房冠軍的《天劫倒數》，在網友口碑的推波助瀾下，上映一週全台票房突破4000萬。除了一連串驚心動魄的爆破、飛車與隕石撞擊地球的震撼動作場面外，有細心網友們甚至在電影中看到了真實的啟示錄末日預言，引發熱烈討論。

網友們表示，觀賞《天劫倒數》的感受與以往描述世界末日的電影相當不同，《天劫倒數》讓人感受末日來臨前與家人一起不放棄希望、奮力求生的真實感受，在全球疫情肆虐當下，格外令人有感。電影在追求視覺刺激的同時，也不忘關心人們的精神救贖，這是導演與傑哈巴特勒在堅毅外表下的柔情表現。

在《天劫倒數》中，經歷了多場天災與失散分離的約翰蓋瑞迪(傑哈巴特勒 飾)與妻子艾莉森(莫蓮娜芭卡琳 飾)，在一路逃難的過程中聽到了一段無線廣播，除了絕望般地對著無線電的另一端喊話，也同時唸出一段聖經啟示錄裡的文字，用經文詮釋著人們接下來可能遭遇到的苦難，再佐以全球知名的聖歌：「奇異恩典」作為電影配樂，加上彗星碎片不斷來襲的末日感受，除了強大的催淚效果外，更讓不少網友發現電影中巧合地隱藏著對世界末日的真實預言，引爆一系列討論話題。

《天劫倒數》故事敘述一顆名為「克拉克」的巨大彗星，從地球外圍高速掠過，其大型碎片衝向地球，瞬間造成數個大型城市毀滅與難以估計的生命財產損失。政府緊急通知某些具備資格的人躲入遠在格陵蘭的地下緊急避難所，藉以躲避24小時後核彈級的隕石衝擊，約翰蓋瑞迪定把握這個機會，分秒必爭地為自己與家人爭取活下去的一絲機會，他將要用盡各種方法前往這個最後的避難所。

(中時 )