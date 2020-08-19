浩子每年都會在暑假安排一趟家庭旅遊，他認為陪小孩一起成長很重要，他今（19日）錄衛視中文台《請問你是哪裡人》透露今年本來要去瑞士，但因疫情影響，改玩國內旅遊，從台南、頭城、花蓮到墾丁，都有浩子一家的足跡。旅行充電完的浩子脫口「一直玩也是會累的」，讓剛忙完羅姊後事的于美人翻聽起來格外諷刺。

他與阿翔一陣子沒在螢幕上合體，透露9月即錄民視《綜藝新時代》，「這段時間，我媽每次打來，要我要注意阿翔，叫他不要跟別人搭檔，然後翔媽也打來，叫我不要跟別人主持」，雙親都相互單擔心兒子事業，但浩子媽一句話讓兒子玻璃心碎「你要跟阿翔在一起才會紅」。

浩子、阿翔與顏永烈去年合開的YT頻道「鬧著玩視界旅遊」，日前加了4位漂亮女力主持，浩子笑說男性觀眾族群從20％增為60％。問及有無酬勞？浩子笑說這次拿了6集的錢，「2、3個月拿3萬」，相比之前的無薪已經好很多了。

(中時 )