大陸網紅「蛇精男」劉梓晨多次進廠維修，以大眼、挺鼻、錐子臉等誇張的五官走紅，4年前曾傳他有女友，不雅片流出立刻登上微博熱搜，近年他發文減少，最近他罕見爆近況，曬出招牌臉蛋照自曝遇到「全臉毀容」，更強調自己沒死還活得好好的，見有網友私訊關心令他有些感動。

劉梓晨過去常在網上分享誇張自拍照，由於他多次整形，五官十分立體，再加上美顏濾鏡加持，總讓他的照片「怵目驚心」，而他的快言快語也常引來網友討論，2016年網上熱傳他與女友的不雅片，劉梓晨錄影片澄清稱自己喜歡男生，接著話鋒一轉痛哭說「確實是我和我女朋友的」，又指拍影片只是鬧著玩的，叫大家別再分享轉傳。

劉梓晨曬毀容近照。（圖／翻攝自劉梓晨Chen微博）

劉梓晨發文。（圖／翻攝自劉梓晨Chen微博）

劉梓晨今年5月在微博寫下：「我沒死，謝謝」，本月17日他發文透露消失3個月主因，「沒有出現過的這幾個月裡，正是因為此刻的我正在經歷從所未有的地獄般的生活，在美國疫情確認500多萬病歷和每天增加5.6萬確診，還有暴亂的情況下，我還遭受全臉毀容的下場​​​​」，人在美國的他，沒有心力去更新近況。

劉梓晨曬出毀容照片，可見他臉上紅點疤痕一堆，與以往的白皙肌膚大不相同，令愛美的他幾乎心碎，不知該如何面對以後生活，但他也強調，「消失的這幾個月裡，無數的寶貝給我發私信，催我更博，問我安好，問我怎麼消失了這麼久不出現，我真的很感動，還有很多人說我死了下葬了，我只想說請你善良」。

(中時新聞網)