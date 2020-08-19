新冠肺炎疫情延燒，台大公衛學院不斷呼籲政府對入境地區進行風險分級，並推動高、中風險地區的入境採檢，以縮短居家檢疫時間。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若入境檢驗陰性，民眾會覺得自己安全，脫框的比率會變高，造成社區風險變高。因此，指揮中心的策略仍維持不變，但會根據客觀的事實及時修正。

陳時中表示，不管是普篩入境普篩、檢疫的篩檢，都各有說法，我們的腳步仍然不變，維持14天居家檢疫，有症狀就採。有特殊被監測到入境高陽性率的區域，或是因為資訊不透明、確診數目比較高，我們會考慮入境篩或廣泛篩，若沒有這些條件就不會這樣做。

陳時中引用JAMA資料解釋，中間紅色的線表示能分離出病毒的時候，等於是有症狀前1周到後1周，這段時間的病毒能被分離，比較具有傳染性。10天後，傳染性幾乎沒有了，所以才會14天居家檢疫若沒有病症，我們就會解隔離。

至於藍色和粉紅色的線，則是我們做核酸檢測能被檢驗出來的，可以延續非常久，但是在高峰到6周都能被檢驗得出。陳時中表示，國內甚至有80幾天都被檢驗出的病例存在，問題是對方可能是在消化病毒，每人長短不同，有些人可以延伸的比較長。

陳時中表示，這次學生要回來，比較多的層面是避免他們被歧視，讓他們在安心的環境就學，一點點的成分是避免萬一的可能性。

有人說，多驗一次有什麼不好？昨天兒童之家的小朋友也這樣問我，我很驚訝小朋友也非常重視，疫調真是全民運動。他問我，入境普篩有好無壞，為什麼不做？我想說，我也講過很多次。

我們針對有症狀入境者篩檢，當天能找出170人，但是若改做入境普篩可以測出當天和後2天會發病的人來，全程可以找出大概65%的病人，比原本多15%。

陳時中說，如果只做有症狀的入境篩檢，還有50%的風險，入境普篩等於剩下35%的風險。問題是，後來居家檢疫的問題。我問小朋友，若你入境時採檢陰性，再關14天會願意嗎？他說沒道理啊，我陰性為什麼還要關我？

當你被檢驗出陰性，你還有35%的風險在，居家檢疫若覺得陰性安全，再關我14天，脫框的比例是不是會比較高？陳時中說，我認為一定會變高，脫框率的高低決定社會的傳播風險多大。

陳時中表示，我們認為，大家檢驗陰性而覺得自己安全，造成脫框的比率變高，社會的風險會變高。因14天後傳染率低，我們的策略目前仍然維持不變，但會根據客觀的事實及時修正。

(中時 )