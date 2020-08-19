正值暑期旅遊高峰，卻因為疫情關係，打亂了許多民眾的出國旅遊計劃，不過觀眾仍能透過即將在21日在台上映的《下一站，托斯卡尼》，與連恩尼遜（Liam Neeson）和麥可李察遜（Micheal Richardson）一同享受義大利托斯卡尼的悠閒風情，透過大銀幕滿足想要出國旅遊的渴望。

全片超過一半時間都在托斯卡尼取景拍攝，當地的旅遊局不但熱情歡迎劇組，甚至主動當起臨演，本色演出當地居民角色，讓製片人大讚「蒙達奇諾」（Montalcino）這山城的熱情。令人感動的是，原本十分抗拒跟老爸同台的麥可李察遜，也在拍完本片後感受到親情的傷痛被療癒，最後更一改過往想法：「我喜歡和老爸一起拍電影的感覺，未來也很樂意繼續合作。」

《下一站，托斯卡尼》描述一對父子，從繁華都市返回義大利賣房，進而修補親子關係的故事。全片超過一半時間，都在托斯卡尼鄉間的「蒙達奇諾」取景拍攝，讓觀眾得以飽覽山城風光。片中最重要的一個場景，就是那棟老舊的房子。劇組必須找到一個還沒有被現代化的房子，最後幸運找到一位八十歲的老屋主，讓整棟房子不須經過太多處理，看起來就是1970年代或80年代的建築風格。

同時，劇組也請來英國藝術家安妮羅斯菲迪安格林（Annie Rose Fiddian-Green），創作客廳中獨特的大型壁畫，美術設計也對此表示：「創作這個壁畫，對藝術家來說是非常具有挑戰性，因為必須模擬某人的創作風格與心路歷程，所以創作過程最終要由導演跟設計師共同策劃，同時還得為自己的創造力尋找空間。」

製片人山姆提柏海爾（Sam Tipper-Hale）也特別感謝這座溫暖的城市：「在找到房子後，我們便開始尋找需要的其他地點，並幸運地受到蒙達奇諾村莊人們的歡迎。當地旅遊局不但允許我們使用他們的社區餐廳，還主動當起臨時演員『本色演出』當地居民，並在鄉村廣場放映電影。」

麥可李察遜日前受訪時，也分享更多接演《下一站，托斯卡尼》的故事：「原本我不想再讓大家覺得，我都利用老爸連恩尼遜的名氣，不過這個故事實在跟我的經歷太接近了！」他也坦言，由於過度緊張，在本片開拍前一天，他完全沒有睡覺：「因為母親在我很小的時候過世，我的大腦就下意識地將它遺忘，因為那很痛。因此，接演這部電影，我的確是想體驗一些東西，並想像一下這些感覺。令我驚訝的是，在整個拍攝過程當中，我才感受到她的愛、對故事與對劇組的愛。」

最後他更扭轉過去的想法：「我喜歡和老爸一起拍電影的感覺，未來也很樂意繼續合作。」父子同台演出的高度默契，也讓KSDK電視台表示：「兩位主角的演出，為電影帶來一定的深度。他們在真實生活的經歷，帶來更多的共鳴與火花。」

(中時 )