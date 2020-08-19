雲林縣最近有14家廠商的20種農產品獲全家便利超商採購。（周麗蘭攝）

永欣農場老闆娘手上拿的是自家生產的蔥。（周麗蘭攝）

縣長張麗善推薦。（周麗蘭攝）

雲林縣府推動「雲林良品」品牌，最近有14家廠商（或農民）的20種農產品獲全家便利超商採購，最近推出的咖哩便當、輕食沙拉就是來自雲林菜色。

14家廠商包括斗南鎮農會、珍福田有機農園、芊華健康農場、自然豐有機農場、福田農產行、雲林縣新社果菜合作社、麥寮果菜生產合作社、土庫合作農場、永欣農場、弘陽食品、億東公司、慕渴公司、鲜綠公司、活力東勢公司。

獲採購的品項包括有機山菠菜、辣椒、有機青江菜、有機A菜、有機菠莱、有機山菠菜、履歷水果、彩椒、履歷老薑、履歷牛番茄、高麗菜、蘿蔓、青生菜、青蔥、素肉餅、台南11號白米、馬鈴薯、龍眼蜜、鲜乳、履歷玉米筍、胡蘿蔔。

活力東勢公司（VDS）表示，全家重視食材安全，該公司的胡蘿蔔汁、生鮮沙拉胡蘿蔔有產銷履歷、通過歐盟驗證、清真阿拉驗證，與全家配合多年來有充分的信任與默契。

斗南農會表示，斗南農會的馬鈴薯有生產履歷認證，從100公頃擴大到400公頃、紅蘿蔔200公頃、越光米有600公頃，感謝雲林縣府、全家超商給予平台展現辛勤種出來的產品，落實從產地到餐桌理念。

全家便利超商便利商店部長黃正田說，全家有3700多家門市、約1300萬個會員，有加工能力也有行銷平台，每年採購雲林農產品近7000公噸、3.5億元，希望消費者用行動支持雲林好產品。

縣長張麗善表示，農產品牌很重要，「雲林良品推動委員會」邀請前農委會主委陳保基擔任召集人，以達「雲林良品必是精品」的目標，2020雲林良品伴手禮金讚獎今（19日）起受理報名。

(中時 )