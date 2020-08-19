社子島開發案爭議不斷，反對區段徵收的社子島自救會今日下午在市府門口，與支持方正面交鋒，雙方爆發肢體推擠，場面一度緊張。（賴彥竹攝）

支持區段徵收的社子島居民權益促進會，今日早上10時30分即有大批人馬聚集在北市府門口，警方調派數名警力維護秩序。（賴彥竹攝）

政治大學地政系教授徐世榮到場聲援，並直批台北市政府「公然欺騙市民！」（賴彥竹攝）

社子島開發案爭議不斷，台北市環評委員會今日下午審查社子島開發案，反對「全區區段徵收」的社子島自救會再度陳抗，在北市府門口與支持方交鋒，雙方爆發肢體推擠，場面火爆，自救會高喊「退回環評！」

社子島自救會14日曾赴監察院陳情，今日下午1時再度至市府陳抗，與支持區段徵收的社子島居民權益促進會在大門口前正面交鋒，支持、反對兩方人馬火氣大，場面一度混亂、緊張。

社子島自救會最後移至市府門口旁發表訴求，大聲高喊「退回環評！9大聚落全數保留！」期望環評委員審慎考量，同時質疑僅有3.66％居民同意，為何市府還執意以「全區區段徵收」開發，在地弱勢族群、獨居的居民恐將被迫遷離，再者i-Voting也有沒有民意基礎，期望市府能解除社子島禁建、原地改建、9大聚落全數保留。

立委陳椒華也指出，社子島計畫存在的問題，是都市計畫通過的案子與當初二階環評當初界定的範疇是不一樣，所以環評案應該再重新界定範疇；議員黃郁芬質疑，市府沒有明確解釋，為什麼社子島的防洪計畫需要區段徵收，根本是要讓居民全部搬走。

現場也有學者到場聲援，政治大學地政系教授徐世榮更指出，下午的環評會是違法的，收到內政部回應，社子島案子只是通過尚未核定，但報告書中的第5章，卻寫著「台北市政府配合中央核定之都市計畫及防洪計畫」，才會有環評，直批「公然欺騙市民！」

台北大學都市計畫研究所副教授廖桂賢表示，社子島開發案服務的是一群地主、外來的投資客、財團，對居民來說，非常不公平事情，社子島開發面臨的問題不是環境髒亂，呼籲環評委員好好審查案子，考量人道居住正義的影響。

(中時 )